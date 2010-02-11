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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 16:13

  jabba написав:
  smdtranz написав:с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.

Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.

А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 14:34

А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:50

  ihorsic написав:
  jabba написав:
  smdtranz написав:с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.

Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.

А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?

Спросите у них сами. Причем тут я? Дето начитались наверное что будет коррекция до таких цифр. Где именно - мне без разницы. Вам надо - сами ищите кто такое прогнозирует.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:53

  Victor8 написав:А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?

Не только в сотках. И в унцовках и даже в 10 грамовках были прецеденты. Но против вольфрама уже давно придуманы приборы неразрушающей проверки магнитным полем. И они уже у многих есть.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:40

  jabba написав:
  Victor8 написав:А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?

Не только в сотках. И в унцовках и даже в 10 грамовках были прецеденты. Но против вольфрама уже давно придуманы приборы неразрушающей проверки магнитным полем. И они уже у многих есть.

Кто-то рассказывал, что сейчас в некоторых банках даже не снимают упаковку со слитков при проверке.
Такая высокотехнологичная техника.
Не знаю, правда это или нет.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:37

Victor8 Правда. Вольфрам можно выявить магнитным способом, просто положив слиток в упаковке на прибор. Такая проверка не покажет если слиток не 999.9 а допустим 900 проба и 10% меди - но подобных случаев еще вроде не было.
jabba
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