|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:29
smdtranz написав:
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:44
SAndriy1 написав: smdtranz написав:
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают.
Слитки как и доллары - бывают разные.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:33
jabba написав: SAndriy1 написав: smdtranz написав:
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
В Днепре штамп 50 и 100 грамм берут по 123 за грамм, продажа 100 по 125,5 и 50 по 126
То емиссию - подряд номера и муха не сидела так берут и продают.
Слитки как и доллары - бывают разные.
Сдавал обычные - по одному 100 и 50, упаковка пластик, ARGOR.
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:03
SAndriy1 написав:
Сдавал обычные - по одному 100 и 50, упаковка пластик, ARGOR.
Обычные - это 25 летней давности потрескавшийся коммерцбанк или 15 летней давности юмикор в пожелтевших картонках формата А5. А у вас современный черный аргор судя по всему в состоянии и муха не сидела, неотличимом от эмиссиионного.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:27
jabba
в киеве кстати аргор продают на доллар дороже, чем другие марки.
даже если и те и другие эмиссия штамп красиво и тд
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:20
smdtranz написав:jabba
в киеве кстати аргор продают на доллар дороже, чем другие марки.
даже если и те и другие эмиссия штамп красиво и тд
Везде черный эмиссионный контрабандный аргор дороже емиссионного контрабандного оранжевого контрабандного эмиссионного валкамби уже наверное почти год. Поставщики то у всех одни и те же.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:27
Головна інтрига, чи візьме срібло 50, чи покотиться вниз, як вже декілька разів в історії. Правда, тоді співвідношення золота і срібла було зовсім іншим, і долар (як і всі фіатні валюти) за цей час суттєво знецінився.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22755
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|120687
|
|
|1
|7536
|
|
|20
|12752
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|