Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:51
hxbbgaf Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:11
jabba написав:hxbbgaf
Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:49
hxbbgaf написав:
Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.
Когда было 1080 в НБУ и уполномоченных банках архистратиги были дешевле биржи процентов на 5 за счет конской разницы в официальном и наличном курсах доллара. И только те у кого вообще не было денег не покупали во время этого аукциона невиданной щедрости. А вы тут флудите судя по всему абсолютно бескорыстно, т.е. даром и никакой материальной пользы от советов в этой ветке не получили ни тогда ни сейчас.
