Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додати тему
тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34
1patron написав:jabba
Переложиться из серебра в золото идея хорошая, но наличие НДС при покупке
серебра затрудняет дальнейшую обратную конвертацию. А безналичных счетов в драг металлах для быстой продажи одного и покупки другого сейчас почти нет в нашей чудесной стране.
На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
won
Повідомлень: 156
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:24
won
Это для криптанов без проблем перечислить свои деньги на деревню дедушке через крипту. Для людей, не верящих даже в баксы на бумажном носителе в собственном сейфе - миссия практически невыполнимая.
jabba
Повідомлень: 5060
З нами з: 18.12.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 400 раз.
Профіль
Схожі теми
