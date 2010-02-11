|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Пон 26 січ, 2026 08:32
Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:47
ihorsic написав:
Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...
Следующая цель по золоту - 7500 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:38
Victor8 написав: ihorsic написав:
Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...
Следующая цель по золоту - 7500 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)
Может, ув. jabba даст прогноз ? С временными метками ...
Он, похоже, единственный в мире ....
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:35
prgauto2
Ну после 5 следующим прогнозом у меня было 10. Но это за несколько лет. А уж дать прогноз с временной разбивкой, и глубиной откатов - это надо купить машину времени и смотаться в 30 год посмотреть исторические графики.
1
