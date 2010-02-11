RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 08:32

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:47

  ihorsic написав:Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...

Следующая цель по золоту - 7500 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:38

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Доброго ранку. Ну що 5000 з легкістю пробили. Почти на 5100 заскочили хоча ще не вечір...

Следующая цель по золоту - 7500 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)


Может, ув. jabba даст прогноз ? С временными метками ... :)
Он, похоже, единственный в мире .... :)
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:35

prgauto2 Ну после 5 следующим прогнозом у меня было 10. Но это за несколько лет. А уж дать прогноз с временной разбивкой, и глубиной откатов - это надо купить машину времени и смотаться в 30 год посмотреть исторические графики. :cry:
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:39

jabba Значит - никто ... :(
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:04

prgauto2 Вам мало 10? :shock: Играться с ловлей коррекций - опасное занятие в современных реалиях. Закопайте поглубже, запаситесь попкорном и получайте удовольствие. А начнете ловить коррекции - заработаете язву и невроз.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:18

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

бегите, глупцы
оно вас сожрет

(но продавать или покупать — решать вам :mrgreen: )


я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:27

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  jabba написав:Закопайте поглубже, запаситесь попкорном и получайте удовольствие

Так и делаю
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:33

  smdtranz написав:бегите, глупцы
оно вас сожрет

(но продавать или покупать — решать вам :mrgreen: )


я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся


Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:39

jabba

может и увидим. вопрос на сколько :D
и куда вы потом продадите и сколько, как начнет сыпаться
одно дело на бирже торговать, а другое брусками в руках в Киеве

та и в целом гоняться за пиками цель не стоит. приятно было бы продать по 5000 то, что куплено по 700-1000. но и так норм
