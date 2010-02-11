|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 26 січ, 2026 20:09
jabba написав: smdtranz написав:
бегите, глупцы
оно вас сожрет
(но продавать или покупать — решать вам
)
я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся
Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим.
Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
1patron
Повідомлень: 31
З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
