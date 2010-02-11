RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 08:14

Мировая финансовая система готовится к новым потрясениям, исходящим из Японии, сообщает Bloomberg. Рынок японских гособлигаций объемом $7,3 трлн, долгие годы считавшийся островком стабильности, превращается в эпицентр глобальной волатильности.

Резкий скачок доходностей гособлигаций, случившийся на прошлой неделе, шокировал трейдеров. Доходность 40-летних облигаций пробила рекордную отметку в 4%. Колебания доходностей 30-летних бумаг превысили четверть процентного пункта за одну сессию — движение, на которое раньше уходили месяцы. Капитализация кривой японского госдолга за один день рухнула на $41 млрд.

Причинами паники стали устойчивая инфляция, которая четвертый год подряд превышает целевые 2%, и популистские планы премьер-министра Санаэ Такаити. Перед досрочными выборами 8 февраля она обещает масштабные бюджетные расходы, что лишь раздувает и без того гигантский госдолг в 230% ВВП.

Турбулентность в Токио бьет по всему миру. По оценкам Goldman Sachs, каждые 10 базисных пунктов роста доходности японских облигаций добавляют 2–3 б.п. к ставкам в США и других странах. Кроме того, резкие скачки иены заставляют нервничать всех — от ФРС до Минфина США. Спекуляции о валютных интервенциях усиливаются.

Главный страх для глобальных рынков — репатриация японских капиталов. Японские инвесторы держат за рубежом более $5 трлн. При этом привлекательность домашних активов растет: доходность 30-летних облигаций уже обогнала показатели Германии и Китая.

Крупнейшие игроки, такие как Sumitomo Mitsui, уже заявили о планах перекладываться из иностранных облигаций в японские. Если японцы начнут массово возвращать деньги домой, это может обрушить рынки госдолга США и Европы, вызвав рост ставок в самый неподходящий момент.

«Это новая эра, — заявил Масаюки Когути из Mitsubishi UFJ Asset Management. — Это только начало. Есть вероятность, что нас ждут еще более сильные потрясения».
Freza
 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:35

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Самое интересное, что курс японской йены последние 5 лет (с 2021) примерно повторяет курс украинской гривны.
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... AH&view=5Y

До держателей японских бондов стало что-то доходить.
anduzenko

 




 

 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:38

Сегодня решение фрс

Возможно ,джаба - наш уважаемый оракул из Днепра , спрогнозирует решение и куда двинем…
Вангую, что оставят без изменений и просядем на 200$
Freza
 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:03

Freza что не решат - как обычно камнем. Камнем вверх. Тренд из ю френд.(с)
jabba

 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:49

Понял, спасибо.
Freza
 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:52

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

иена в принципе близка к минимуму к баксу. была б ликвиднее, и лишние бабки, можно взять было б. тем более, японцы нам немало помогают, находясь на другом конце планеты. наши слоны
эти ребята тренд как зарядят, то можем и на 100 пойти)
smdtranz

 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:23

smdtranz Купите лучше на лишние деньги золота.
jabba

 




 

 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:38

  jabba написав:smdtranz Купите лучше на лишние деньги золота.

А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.
M-Audio
 




 

 
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:33

все уже куплено на всю котлету. в том и дело
выручка от серебра перешла 75% в масло и 25 в платину

локальный пик по золоту ожидаю в течении месяцев 3-4 после пика серебра. плюс минус. тут ухо востро надо держать
и не жадничать. бесконечно расти не будет. как бы потом в один момент не искать «по вчерашней цене»
smdtranz

 




 

 
1
  
