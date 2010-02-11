|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:21
M-Audio написав: jabba написав:smdtranz
Купите лучше на лишние деньги золота.
А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.
5500 точно увидим в ближайшие дни, прогнозируют 7000 весной.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:31
vitaxa2006 написав: smdtranz написав:
все уже куплено на всю котлету. в том и дело
выручка от серебра перешла 75% в масло и 25 в платину
локальный пик по золоту ожидаю в течении месяцев 3-4 после пика серебра. плюс минус. тут ухо востро надо держать
и не жадничать. бесконечно расти не будет. как бы потом в один момент не искать «по вчерашней цене»
По какой цене видите пик по серебру? +/-
я думаю он плюс минус сейчас. можем увидеть и больше, но это будет шпилька на полдня. не верю в цены 4к+ на более менее длительный период, чтоб его можно было свободно продать.
сейчас оптом можно продать по 3500, может где и больше заплатят
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:11
smdtranz написав:
не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500
Я извиняюсь, но что это за цифры?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3620
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:33
M-Audio написав: smdtranz написав:
не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500
Я извиняюсь, но что это за цифры?
наверное за кило
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5199
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:29
Ставку оставили, но вышло + 200
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2315
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|149708
|
|
|1
|9699
|
|
|20
|17806
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|