Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:21

  M-Audio написав:
  jabba написав:smdtranz Купите лучше на лишние деньги золота.

А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.


5500 точно увидим в ближайшие дни, прогнозируют 7000 весной.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:31

  vitaxa2006 написав:
  smdtranz написав:все уже куплено на всю котлету. в том и дело
выручка от серебра перешла 75% в масло и 25 в платину

локальный пик по золоту ожидаю в течении месяцев 3-4 после пика серебра. плюс минус. тут ухо востро надо держать
и не жадничать. бесконечно расти не будет. как бы потом в один момент не искать «по вчерашней цене»


По какой цене видите пик по серебру? +/-



я думаю он плюс минус сейчас. можем увидеть и больше, но это будет шпилька на полдня. не верю в цены 4к+ на более менее длительный период, чтоб его можно было свободно продать.
сейчас оптом можно продать по 3500, может где и больше заплатят
smdtranz
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:11

  smdtranz написав:не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500

Я извиняюсь, но что это за цифры?
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:33

  M-Audio написав:
  smdtranz написав:не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500

Я извиняюсь, но что это за цифры?


наверное за кило
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 23:29

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Ставку оставили, но вышло + 200
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 07:58

  Freza написав:Ставку оставили, но вышло + 200

Ну я же писал Вам про камень вверх и тренд. :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 08:01

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  smdtranz написав:не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500

Я извиняюсь, но что это за цифры?


наверное за кило

Причем гранула. Серебро серебру рознь.
jabba
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:00

  vitaxa2006 написав:
  M-Audio написав:
  jabba написав:smdtranz Купите лучше на лишние деньги золота.

А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.


5500 точно увидим в ближайшие дни, прогнозируют 7000 весной.

Сегодня золото уже 5550.37 USD/t.oz
Victor8
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:40

Гарні новини про дорогоцінні метали

давно пора вже перейменувати гілку в "гарні новини про дорогоцінні метали"
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:55

  jabba написав:
  fox767676 написав:
  M-Audio написав:Я извиняюсь, но что это за цифры?


наверное за кило

Причем гранула. Серебро серебру рознь.


та да..
Цена на электролизные гранулы серебра 999 пробы варьируется, составляя ориентировочно 1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 ₴/кг, по данным Prom.ua. Это высокочистый технический материал, используемый в промышленности. Стоимость может меняться в зависимости от поставщика и курса драгметаллов на рынке.
Примерная цена (Украина): ̶1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 грн за 1 кг (999 проба).
Использование: Применяется как серебро электролизное, гранулированное для различных производственных целей.
fox767676
