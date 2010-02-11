|
Додано: Суб 31 січ, 2026 00:16
Ни че, ребята)
За выходные , все может резко поменяться…
❗️«Трамп зґвалтував 13-річну дівчинку, пальцями вимірював щільність геніталій дітей і виставляв їх на аукціон»: Мінʼюст США опублікував 3 млн сторінок файлів Епштейна, де імʼя Президента Штатів згадується понад 3000 разів, — американські ЗМІ.
⭕️У документах ідеться, що Трамп влаштовував у своїй резиденції вечірки під назвою «дівчата з календаря», на які Епштейн приводив дітей.
⭕️Одночасно Мін’юст США вказує, що ці файли можуть містити «підроблені або неправдиво надані дані», оскільки все, що люди надсилали до ФБР, було долучено до справи.
1
Додано: Суб 31 січ, 2026 01:01
Freza
Ирану конечно не повезло
Додано: Суб 31 січ, 2026 13:31
Та да, будет искать козлов отпущения.
Жестко, конечно…
Интересно, чем закончится, там такое сложно будет замять, даже королю
Додано: Суб 31 січ, 2026 15:18
Постоянно закриваю шорти в плюс, все чотко)
jabba написав:
как обычно камнем. Камнем вверх.
)))
jabba написав:smdtranz
Купите лучше на лишние деньги золота.
Вредні совети давали в середу, і не стидно людей в мінуса загонять??!...
А от зараз - вже можна підкупиться.
jabba написав:
Речь шла за фондовые биржи и какие нужны суммы чтобы торговать на настоящей бирже а не на кухнях-симуляторах.
Від 1к вроді на ІВ без проблем. Ну да, заробіток на цьому об'ємі (без плечей, звісно) склав би десь +150-200$, якби залонгувати золото в грудні і закрити позу навіть хай вчора ввечері, але якщо для вас це копійки, не тре так пафосно хвалитись. Іншім людям це будуть норм гроші.
Freza написав:
Индекс относительной силы золота недавно достиг отметки 90 — самого высокого уровня за десятилетия, что сигнализировало о критической перекупленности.
Дивлячись який таймфрейм. На місяцях було вже і до 96 підібралось, ось на корекції опустилось до 94. Що все ще дуже перекуплено.
