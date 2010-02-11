RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 00:16

Ни че, ребята)
За выходные , все может резко поменяться…

❗️«Трамп зґвалтував 13-річну дівчинку, пальцями вимірював щільність геніталій дітей і виставляв їх на аукціон»: Мінʼюст США опублікував 3 млн сторінок файлів Епштейна, де імʼя Президента Штатів згадується понад 3000 разів, — американські ЗМІ.

⭕️У документах ідеться, що Трамп влаштовував у своїй резиденції вечірки під назвою «дівчата з календаря», на які Епштейн приводив дітей.
⭕️Одночасно Мін’юст США вказує, що ці файли можуть містити «підроблені або неправдиво надані дані», оскільки все, що люди надсилали до ФБР, було долучено до справи.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 01:01

Freza

Freza

Ирану конечно не повезло :D
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 13:31

Та да, будет искать козлов отпущения.
Жестко, конечно…
Интересно, чем закончится, там такое сложно будет замять, даже королю
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:18

  jabba написав:
  fox767676 написав:закрыл серебро :)

Тут много таких что наднях с их слов закрыли. :roll: Только почему-то о том что открыли или удерживают скромно не пишут в свое время. :mrgreen:

Постоянно закриваю шорти в плюс, все чотко)
  jabba написав: как обычно камнем. Камнем вверх.

)))

  jabba написав:smdtranz Купите лучше на лишние деньги золота.

Вредні совети давали в середу, і не стидно людей в мінуса загонять??!...
А от зараз - вже можна підкупиться.

  jabba написав:Речь шла за фондовые биржи и какие нужны суммы чтобы торговать на настоящей бирже а не на кухнях-симуляторах.

Від 1к вроді на ІВ без проблем. Ну да, заробіток на цьому об'ємі (без плечей, звісно) склав би десь +150-200$, якби залонгувати золото в грудні і закрити позу навіть хай вчора ввечері, але якщо для вас це копійки, не тре так пафосно хвалитись. Іншім людям це будуть норм гроші.

  Freza написав:Индекс относительной силы золота недавно достиг отметки 90 — самого высокого уровня за десятилетия, что сигнализировало о критической перекупленности.

Дивлячись який таймфрейм. На місяцях було вже і до 96 підібралось, ось на корекції опустилось до 94. Що все ще дуже перекуплено.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 22:54

vitaxa2006

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Вже жарт ходить по соцмережах: коли криптани почали переливатися з крипти у метали, то ті одразу впали.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:00

Freza

Не здоровый движняк какой то…

https://m.youtube.com/watch?v=rBEFECKBH ... EKAYcqIYzv
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:15

smdtranz

  Freza написав:Не здоровый движняк какой то…

https://m.youtube.com/watch?v=rBEFECKBH ... EKAYcqIYzv



это что, китайцы изобрели B2B Jewelry? :D
Директор Ван Гон Та?
