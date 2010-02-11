|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 лют, 2026 10:58
1patron Вы бы еще в субботнем номере Файнешенал Таймс котировки и графики смотрели бы.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:02
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Я же не такой гуру. Смотрю, где нашел. Где смотрят профи?
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:26
Тут не плохо investing.com
Там есть раздел котировки и там все , что хотите…
Еще и новости и всякое разное от аналитиков-шарлатанов
Удобно скачать и юзать приложение, есть и для айфона и для андроидов
Додано: Вів 17 лют, 2026 10:25
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:56
Рыночный шум.
