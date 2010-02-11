RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2325232623272328>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 20:03

Всі прогнизи гірше чим мовчати.Керуюсь короткостроковим 87% поки війни.
ub5cew555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.03.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:10

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Та какие тут прогнозы, когда Дони правит
Для железяк это плохо уже стало.
Да , страшно и все такое…
Но, инфляция от роста цен на топливо не даст ФРС понижать ставки , а то еще и поднимать будут
Доллар прет как ракета

Бывший министр финансов Джанет Йеллен заявила, что конфликт с Ираном негативно скажется на экономическом росте США и усилит инфляционное давление, что сделает Федеральную резервную систему более осторожной в вопросе снижения процентных ставок.

"Я считаю, что недавняя ситуация с Ираном еще больше заставляет ФРС занять выжидательную позицию и делает регулятора более неохотным к снижению ставок, чем до этих событий", — сказала Йеллен в понедельник в видеообращении к участникам конференции в Лонг-Бич, Калифорния.

Отслеживайте решения ФРС и ключевые экономические данные в режиме реального времени с InvestingPro — сейчас со скидкой 50%.

Инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2% примерно на один процентный пункт, отметила Йеллен. Тарифы президента Дональда Трампа добавили около половины процентного пункта к нынешним 3%, сказала она.

До шока, связанного с Ираном, ФРС занималась проблемой слабости рынка труда и ожидала снижения инфляции. Цены на нефть значительно выросли из-за ситуации с Ираном, сказала Йеллен, выступая на конференции TPM26 компании S&P Global, посвященной судоходной отрасли.

Если закрытие Ормузского пролива продлится дольше нескольких дней, цены могут остаться на высоком уровне или вырасти еще больше, заявила Йеллен. Значительная часть нефти региона транспортируется через этот пролив.

ФРС должна беспокоиться о том, что участники рынка скажут, что центральный банк снизил инфляцию до 3%, но не настроен серьезно снижать ее до 2%, сказала Йеллен. Если такая психология укоренится, ФРС обеспокоена постоянно более высокой инфляцией и ухудшением компромиссов, поэтому центральный банк может занять еще более выжидательную позицию, добавила она.

Помимо серьезных рисков, включая конфликт с Ираном, Йеллен отметила, что экономика США сейчас довольно здорова, и она оптимистично смотрит на экономические перспективы.

Йеллен также прокомментировала действия администрации Трампа в отношении ФРС. Попытка президента отстранить губернатора Лизу Кук была "практически немыслимой", сказала она. Верховный суд еще не высказался по этому поводу, но Трамп, вероятно, проиграет, добавила Йеллен.
Freza
 
Повідомлень: 2336
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:41

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Что это на форуме второй день не видно заявок физлиц по драг металлам?
19yuriy91
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 15.09.12
Подякував: 267 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:07

  19yuriy91 написав:Что это на форуме второй день не видно заявок физлиц по драг металлам?

А зачем вам читать тот бред, который они назло друг другу там выставляли? :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 18.12.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:56

Пробили $5000 за унцію. Долар та євро подешевшали на 30-50% за 2025 рік?
Чи то зростання комоду? 8)
tobias
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 21.01.08
Подякував: 396 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:41

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

"Нет иной ценности окромя вечнозеленого". Рост доллара сдерживает рост золота. Надолго ли хватит сил удерживать от роста нашу золотую "прелесть"?
1patron
 
Повідомлень: 49
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:45

  1patron написав:"Нет иной ценности окромя вечнозеленого". Рост доллара сдерживает рост золота. Надолго ли хватит сил удерживать от роста нашу золотую "прелесть"?

Не надолго. "Наша цель - коммунизм(с)", как гласил плакат на одной ракетной базе. :mrgreen: Т.е. по прежнему 10К. 8)
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 18.12.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:57

jabba Хотелось бы 6к к лету. Было бы замечательно. А то как-то перед Ираном становится неудобно. И пацанов разбомбило - и копейку на росте золота пока не заработали.
1patron
 
Повідомлень: 49
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:35

Та капец, стыдоба((
Даже 6К непощупали на таком движнячке((
Стыдно!!
Freza
 
Повідомлень: 2336
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:04

  Freza написав:Та капец, стыдоба((
Даже 6К непощупали на таком движнячке((
Стыдно!!

мир стал черствым и безразличным
индифферентным
хотел вчера пошакалить на рынке акций и нифига
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2325232623272328>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 156430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 11795
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 21628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.