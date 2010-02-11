Додано: Вів 24 бер, 2026 10:44

На мировых рынках разгорается скандал вокруг подозрительной торговой активности. За считанные минуты до публикации сообщения Дональда Трампа, обрушившего цены на нефть на 14%, неизвестные трейдеры успели продать фьючерсы на миллионы баррелей, передает Bloomberg.



В понедельник в течение всего двух минут были проданы контракты, эквивалентные как минимум 6 млн баррелей нефти марок Brent и WTI. Для сравнения: средний объем торгов в это же время за предыдущие пять дней составлял около 700 тыс. баррелей.



Спустя примерно 15 минут Дональд Трамп опубликовал пост, где заявил, что США откладывают удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Президент добавил, что Вашингтон ведет «продуктивные переговоры» с Ираном.



Номинальная стоимость проданных перед твитом Трампа объемов составляла около $650 млн. Сразу после публикации поста цены на нефть рухнули, принеся тем, кто успел сыграть на понижение, колоссальную прибыль.



«Вчера мы считали часы до того момента, как Трамп начнет „уничтожать“ иранские электростанции; сегодня мы отсчитываем дни до „сделки“ с Ираном, — комментирует Роберт Ренни, руководитель отдела исследований сырьевых и углеродных рынков в Westpac Banking Corp. — Проблема для трейдеров в том, что между этими двумя крайностями нам приходится управлять огромными рисками и волатильностью».



По словам Ренни, появление информации о том, что крупные и высокодоходные сделки были заключены прямо перед экстремальными ценовыми колебаниями — «это последнее, что хотят видеть участники рынка».



Подозрительная активность не ограничилась нефтяным рынком. Аналогичный всплеск торгов был зафиксирован и во фьючерсах на индекс американских акций S&P 500.



По данным Bloomberg, в Нью-Йорке в понедельник между 6:49 и 6:50 утра из рук в руки перешло 4 497 контрактов. Этот резкий всплеск на фоне обычно спокойной премаркет-сессии, в сочетании с последующим скачком цен наверх, представлял собой номинальную стоимость около $1,46 млрд. Эта сделка стала крупнейшей за все утро.



Нефтяные фьючерсы остаются крайне волатильными: рынок нервно реагирует на постоянно меняющиеся заголовки о статусе войны на Ближнем Востоке, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива. Однако синхронные и аномально крупные сделки, предвосхитившие заявления президента США, могут стать поводом для расследования со стороны биржевых регуляторов.