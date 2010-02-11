RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2329233023312332>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 08:44

Мягкая посадка...

Gold 4197.12 USD/t.oz
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 11:28

  won написав:Ага.
А вони говорили, що золото - то хедж від геополітичних ризиків...))) ну-ну. Падає.


Был актив, а стал мусор…(
Зато бакс, который все хоронят, попер как ракета
Крипта , тоже держится.
Повідомлень: 2347
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 13:48

А ведь кто-то ночью купил золото по дешевке и сейчас хитро посмеивается над нами.
1patron
 
Повідомлень: 54
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:16

  1patron написав:А ведь кто-то ночью купил золото по дешевке и сейчас хитро посмеивается над нами.

Дети рыжего?)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 17.01.15
Подякував: 418 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:37

Та да, Цыпа, мутит бабки с детками и друзьями

https://ua.korrespondent.net/world/4864 ... y-po-iranu

Надеемся на ТАСО!
Повідомлень: 2347
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:48

Идем на 3700+- ,а потом земля под вашими ногами уйдет,и золото улетит.Сверяйте,дело 3 недель
vodsi339
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 10.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 15:24

vodsi339 "Нельзя ли помедленнее, я записываю" :D
Повідомлень: 54
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 00:35

  vodsi339 написав:Идем на 3700+- ,а потом земля под вашими ногами уйдет,и золото улетит.Сверяйте,дело 3 недель

Полетить куди вверх чи вниз? 😃 А що скаже наше жаба? Чого мовчимо?
Повідомлень: 1501
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 10:44

Цыпа - главный шарлатан. А вы дальше прогнозируйте …

На мировых рынках разгорается скандал вокруг подозрительной торговой активности. За считанные минуты до публикации сообщения Дональда Трампа, обрушившего цены на нефть на 14%, неизвестные трейдеры успели продать фьючерсы на миллионы баррелей, передает Bloomberg.

В понедельник в течение всего двух минут были проданы контракты, эквивалентные как минимум 6 млн баррелей нефти марок Brent и WTI. Для сравнения: средний объем торгов в это же время за предыдущие пять дней составлял около 700 тыс. баррелей.

Спустя примерно 15 минут Дональд Трамп опубликовал пост, где заявил, что США откладывают удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Президент добавил, что Вашингтон ведет «продуктивные переговоры» с Ираном.

Номинальная стоимость проданных перед твитом Трампа объемов составляла около $650 млн. Сразу после публикации поста цены на нефть рухнули, принеся тем, кто успел сыграть на понижение, колоссальную прибыль.

«Вчера мы считали часы до того момента, как Трамп начнет „уничтожать“ иранские электростанции; сегодня мы отсчитываем дни до „сделки“ с Ираном, — комментирует Роберт Ренни, руководитель отдела исследований сырьевых и углеродных рынков в Westpac Banking Corp. — Проблема для трейдеров в том, что между этими двумя крайностями нам приходится управлять огромными рисками и волатильностью».

По словам Ренни, появление информации о том, что крупные и высокодоходные сделки были заключены прямо перед экстремальными ценовыми колебаниями — «это последнее, что хотят видеть участники рынка».

Подозрительная активность не ограничилась нефтяным рынком. Аналогичный всплеск торгов был зафиксирован и во фьючерсах на индекс американских акций S&P 500.

По данным Bloomberg, в Нью-Йорке в понедельник между 6:49 и 6:50 утра из рук в руки перешло 4 497 контрактов. Этот резкий всплеск на фоне обычно спокойной премаркет-сессии, в сочетании с последующим скачком цен наверх, представлял собой номинальную стоимость около $1,46 млрд. Эта сделка стала крупнейшей за все утро.

Нефтяные фьючерсы остаются крайне волатильными: рынок нервно реагирует на постоянно меняющиеся заголовки о статусе войны на Ближнем Востоке, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива. Однако синхронные и аномально крупные сделки, предвосхитившие заявления президента США, могут стать поводом для расследования со стороны биржевых регуляторов.
Повідомлень: 2347
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 10:56

Freza Доиграется Рыжий до расследования комиссии по ценным бумагам и следом до импичмента и тюрмы вместе с подельниками за инсайдерскую торговлю. :shock:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5136
З нами з: 18.12.08
Подякував: 379 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 2329233023312332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.