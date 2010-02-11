Дэвид Уилсон, директор по товарной стратегии BNP Paribas SA, отметил, что реакция драгоценных металлов на текущий макроэкономический шок имеет рыночный прецедент. Он напомнил, что в предыдущих экономических шоках 2008, 2020 и 2022 годов золото первоначально падало из-за реакции рынков на новости, после чего следовал устойчивый рост.
Уотерер добавил, что высокая ликвидность золота в этот период, когда риски снижаются, оказывает негативное влияние на его стоимость. Падение фондовых рынков приводит к тому, что инвесторы закрывают позиции в золоте для покрытия маржинальных требований по другим активам.
А вот на фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США по завершению войны на Ближнем Востоке Тегеран очертил собственные условия прекращения огня. Среди них – снятие санкций, закрытие американских баз в регионе и сохранение ракетной программы.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
В общем, ситуация очень непростая в вопросе переговоров...