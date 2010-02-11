Дэвид Уилсон, директор по товарной стратегии BNP Paribas SA, отметил, что реакция драгоценных металлов на текущий макроэкономический шок имеет рыночный прецедент. Он напомнил, что в предыдущих экономических шоках 2008, 2020 и 2022 годов золото первоначально падало из-за реакции рынков на новости, после чего следовал устойчивый рост.
Уотерер добавил, что высокая ликвидность золота в этот период, когда риски снижаются, оказывает негативное влияние на его стоимость. Падение фондовых рынков приводит к тому, что инвесторы закрывают позиции в золоте для покрытия маржинальных требований по другим активам.
А вот на фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США по завершению войны на Ближнем Востоке Тегеран очертил собственные условия прекращения огня. Среди них – снятие санкций, закрытие американских баз в регионе и сохранение ракетной программы.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
В общем, ситуация очень непростая в вопросе переговоров...
Рынок с трепетом пытается найти подсказки в последних высказываниях Трампа о возможном прекращении конфликта на Ближнем Востоке и шансах на сделку. Пока, конечно, слова Трампа выглядят скорее как бред сумасшедшего в текущих условиях. Вот лишь малая часть из последних заявлений:
— У нас огромный успех по Ирану — Мы говорим с правильными людьми, они хотят сделку — Иран говорит много правильных вещей — Иран согласился с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия — Теперь у нас есть новая группа лидеров в Иране, посмотрим, как они себя проявят, это смена режима, они пойдут на сделку — Иран дал нам значительный приз на огромную сумму денег, подарок был связан с нефтью, газом и Ормузским проливом — Иран вчера сделал что-то хорошее в связи с Ормузским проливом — Мы выиграли эту войну
Несмотря на то, что всё это звучит как заявления человека, оторванного от реальности, я уже неоднократно писал: в этом весь Трамп. И сегодня реакция рынков на его твиты — даже бредовые — гораздо сильнее, чем на всё остальное. Мы живём в мире, где один пост в Truth Social может сдвинуть рынки на триллионы долларов.
Иран, разумеется, открещивается от подобного рода переговоров, считая эти заявления очередными уловками Трампа — для успокоения рынков, снижения цен на нефть и создания внезапности для возможной сухопутной операции.
Однако стоит учесть: вероятность того, что всё вдруг закончится, — есть. Ормузский пролив будет разблокирован, напряжение спадёт. И тогда, как я также неоднократно писал, наступит всеобщий оптимизм — нефть резко обвалится, а рынки взлетят. Репетиция, устроенная Трампом 2 дня назад, тому подтверждение: S&P 500 за пять минут вырос практически на 3,5%, и это не говоря про все остальные фондовые индексы от Японии до Европы, а нефть за тот же период обвалилась на 15%. Пять минут, перевернувшие триллионы долларов.
Я думаю, многие уже имеют инвестиционные портфели с активами, которые обрадуются прекращению конфликта на Ближнем Востоке — от золота до Tesla, рынок будет праздновать победу.