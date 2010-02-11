Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 09 кві, 2026 08:52
Якщо ви не розумієте різницю між ф'ючерсом і сфд, питань до вас, в силу вашої обмеженості і непомірної пихатості, дійсно бути не може. Ну тобто питання є, але очікувати на адекватну розмову буде наївно.
А питання залишається актуальним:
won написав:
чому реально ціна в усьому світі падала, коли ризики світової війни росли? А тепер, коли ситуація відносно стабілізується, ціна росте? Адже має бути все навпаки - золото як актив-убежище росте в ціні під час криз, і падає в періоди стабільності. Щось зламалося. Дуже важливо зрозуміти, що.
Для інших учасників дискурсу.
won
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 33 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:05
won Причем тут ваши цфд и спот? Все обьемы на фьючах и в акции и в настоящем бумажном золоте. И в настоящей бумажной нефти.
jabba
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 420 раз.
1
2
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:24
Шановний jabba. Как думаете, до лета вернемся к 5000 или будем теперь болтаться в нынешних пределах ожидая снижения ставки где-нибудь в сентябре?
Востаннє редагувалось 1patron
в Чет 09 кві, 2026 10:35, всього редагувалось 1 раз.
1patron
- Повідомлень: 61
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:33
Видимая перспектива на сегодня- болото со сползанием фондового рынка и золота вниз процентов на 5-15. Пока тот ФРС не одумается и не прольет очередной денежный дождь на засохшие рынки.
1patron
- Повідомлень: 61
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:49
1patron Окончится война, упадет нефть и пойдем штурмовать новые высоты. /Даже не мечтайте про минус 15% без нефти по 200 и пересадки на велосипеды.
jabba
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 420 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 13:33
jabba написав:
настоящем бумажном золоте. И в настоящей бумажной нефти.
Знов цей маразм...🤦♂️
Справжнє - це фізичне золото і фізична нафта. А паперове - то паперове, біржове. Таке, що базується на фізичному, справжньому, забезпечене ним, але не справжнє.
jabba написав:
Даже не мечтайте про минус 15% без нефти по 200 и пересадки на велосипеды.
Було б добре, щоб нафта таки ненадовго дістала 200. І для світу - щоб трохи сповільнитись всім в цій безумній гонці на фонді, яка фундаментально можлива завдяки енергоресурсам, і індивідуально - зайти подешевше.
won
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 33 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:54
won написав:
Справжнє - це фізичне золото і фізична нафта. А паперове - то паперове, біржове. Таке, що базується на фізичному, справжньому, забезпечене ним, але не справжнє.
Плоскоземелец?
Может вам в обручалках или коронках золото более настоящее чем фьючерс на комексе? Ну тогда объясняйте падение золота вместо роста всвязи с войной, коронавриусом или биржевым крахом 08 года ретроградным меркурием или еще какой-то херомантией.
jabba
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 420 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:41
В зв'язку з войнами мається рости, а не падать, а коли все добре, мається падать. А зараз - навпаки:
won написав:
чому реально ціна в усьому світі падала, коли ризики світової війни росли? А тепер, коли ситуація відносно стабілізується, ціна росте? Адже має бути все навпаки - золото як актив-убежище росте в ціні під час криз, і падає в періоди стабільності. Щось зламалося. Дуже важливо зрозуміти, що.
- в чому і полягає суть питання.
jabba написав:
падение золота вместо роста всвязи с войной
Іменно - шо воно ж мається рости на войні, а воно падало... А це дивно.
Ясно, "не кормите тролля". Або ви реально упоротий.
Бо щиро вдає, що бумажка, на які написано "це золото" - це шось там більш справжнє, ніж справжній реальний об'єкт (золотий злиток) у фізичній формі. 🤦♀️
Оп'ять взявся за старе. "Дід пігулку забув випить".
Victor8 написав:
Как только начнется обострение на Ближнем Востоке, сразу увидим 5000+ по золоту за унцию. Это может быть уже очень скоро...
Надіємся. А то шось воно сильно поламало логіку своєї роботи після того, як трамп почав свою "сво" на Близькому Сході.
Востаннє редагувалось won
в Чет 09 кві, 2026 15:48, всього редагувалось 4 разів.
won
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 33 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:46
Как только начнется обострение на Ближнем Востоке, сразу увидим 5000+ по золоту за унцию. Это может быть уже очень скоро...
На сейчас:
Gold 4775.92 USD/t.oz
Victor8
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
