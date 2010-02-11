Додано: Чет 16 кві, 2026 23:48

won написав: jabba написав: продают... золота по тому же маржинколу. Закончилась война - теперь покупают. продают... золота по тому же маржинколу. Закончилась война - теперь покупают.

Не-не-не, маржинкол у якихось cfd-кухонь немає нічого спільного з реальним ринком. Ми говорим про спот-торгівлю.

Так от, чому реально ціна в усьому світі падала, коли ризики світової війни росли? А тепер, коли ситуація відносно стабілізується, ціна росте? Адже має бути все навпаки - золото як актив-убежище росте в ціні під час криз, і падає в періоди стабільності. Щось зламалося. Дуже важливо зрозуміти, що.

На сколько понимаю, между золотом и войной сейчас такая корреляция: война > цена на нефть > инфляционное давление на доллар > контр-инфляционные действия: повышение / неснижение ставки по американским государственным бондам для сдерживания инфляции (стимулирование "дорогого доллара" > переток денег из золота в прибыльные бонды или в крепкий доллар > понижение цены на золото.То есть, сейчас основным драйвером являются контр-инфляйионные действия: ставка по трежерям, как стимулирование "дорогого доллара". А "тихая гавань", получается уже не работает, так как бурю в океане перекрывают повышением ставки по трежерям и все бегут в трежеря, т.к. там выше заработок.Как только война закончится и связанное инфляционное давление прекратится, ставку по бондам могут понизить, они станут менее привлекательными и фактор "тихой гавани" снова станет решающим с последующим ростом золота.Т.е. в руках США, который в настоящее время. Значит, гегемон пока правит балл.)