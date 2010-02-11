Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 27 кві, 2026 09:08
EverLand Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.
Додано: Пон 27 кві, 2026 10:00
Ой, не треба робити з японських свічок відкриття. Всі про них знають. І шо, і шо, розкажіть, як поміняється ситуація, якщо показати графіки сп і золота не лініями, а свічками? Що поміняється??? Нічого. Золото там так само буде йти вниз, коли фонда вверх, і навпаки. З чого і слідує, що золото і фонда мають негативну кореляцію - тобто коли одне росте, інше падає. Не нейтральну, нульову (відсутність кореляції), а негативну.
Додано: Пон 27 кві, 2026 11:12
Додано: Вів 28 кві, 2026 09:07
Вам пытались обьяснить что ничего нее сломалось а так и должно быть. Но вы не тольтко упорствуете в своей ереси но еще и чуть что бежите стучать модераторам. Пребывайте в уверенности что ваши графики "лайн" корректные а просто что-то поломалось.
Додано: Вів 28 кві, 2026 09:23
Це вже просто неадекватне упорство з вашої сторони. Я не знаю, про що ще говорити, але ось історичні дані:
Від вашого незрозумілого упрямства історія все одно не зміниться.
Додано: Вів 28 кві, 2026 10:31
won Вот именно от вашего упорства в своей ереси история на графике японскими свечами, на которых видны хаи и лои - не изменится. В случаях глобальных катаклизмов как финансовый кризис 08 года, пандемия коронавируса или сейчас война в Иране с блокадой поставок нефти - рисковый актив золото сразу валится вместе с акциями. Вы же отказываетесь пользоваться корректными графиками и просто не видите этих обвалов золота синхронно с акциями - график лайн их просто срезает. Ну а по памяти вы не помните ни кризис 08 года ни коронавирус, потому что или слишком юны или про золото узнали год назад.
Додано: Вів 28 кві, 2026 12:10
Свічний графік - це лише компактний метод відображення волатильності всередині заданого таймфрейму. Тіні саме і показують розмір волатильності ВСЕРЕДИНІ таймфрейму. Але тренд що на лінійному, що на свічному графіку буде однаковий!
Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.
Закругляйтесь з цим упорством.
Мін/макс значення неважливі, коли оцінюєм тренд. А саме це і зроблено, коли порівняно довгострокову кореляцію між золотом і фондою, де чітко видно, що кореляція негативна (протилежна). OHLC покаже все одно те саме. Так, тіні будуть трохи вище/нижче від ціни закриття, але це - лиш показник волатильності, а не тренду, а тому - абсолютно не важливо в масштабах місяців-років. Тіні тренду не змінять, як не напружуйтесь.
Тож золото падає (не росте), коли фонда росте, і навпаки - в часи криз золото росте, ну а фонда падає. Так було завжди, до цього року.
Додано: Вів 28 кві, 2026 12:54
won Вы реально не знаете истории и в глаза не видели графиков, а продолжаете упорствовать. Включите на японских свечах фонду и золото (два отдельных графика, не надо в один график тулить два) за 2008 год, когда случился финансовый кризис, 20 год когда началась пандемия и сравните с теперешним падением золота. Найдите как говорится 10 отличий. И перестанете называть рисковый актив золото защитным и фантазировать что оно растет из-за катаклизмов а сейчас что-то "поломалось".
