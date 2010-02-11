Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
|
|
|
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:08
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:27
Війни починаються - золото росте. Закінчуються - падає. Тому, коли війни закінчаться, золото падатиме.
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:32
won направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов? Так их и пишут чтоб трейдуны оставили свои бабосики рынку.
Ежу понятно что направление долгосрочного тренда всегда вверх в небеса. Что по фонде что по золоту. Что не отменяет коррекций.
Лично вы недоумевали как так - война а оно падает. Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать. И даже обьяснил механизм этого падения. А вы - нет, оно поломалось. И уже каким то боком тренд приплели.
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:42
Альоу, ви ж самі почали травити байки, що свічний і лінійний графік відрізняються, і що через це начебто не можна порівнювати золото і фонду:
🤦♂️
Вам надали докази, що графіки не відрізняються і не можуть відрізнятись:
Визнати вам, що неправі - важко, це зрозуміло.
Далі, наступне:
Ну так ось реальний історичний приклад: золото на історії негативно корелює з фондою:
Який ще історичний приклад потрібен? А ви доказуєте, що золото йде в одному напрямку разом з фондою.
🤦♂️
Ні, воно йде завжди в протилежну сторону від фонди, бо фонда - це ризикові активи, а золото - актив-убіжище.
Додано: Сер 29 кві, 2026 08:40
won За тридцать лет доу вырос примерно в 8-10 раз смотря от каких начальных цифр считать а золото раз в 12. Это по учебнику для начинающих трейдунов называется обратной корреляцией?
Вы вообще значение слова корреляция понимаете? А это слово статистиков и для определения коэффициента корреляции есть формулы. Посчитайте на досуге и не говорите глупостей.
Изначально речь шла что золото якобы должно расти в периоды мировых катаклизмов. Я за последние четверть века ничего круче кризиса 08 года и пандемии коронавируса припомнить не могу. Оба раза оно очень лихо падало вместе с фондой. Если вы посмотрите эти периоды на графиках Д1 да еще на японских свечах то отлично увидите эти периоды когда одновременно из-за мирового уровня проблем валились высокорисковые активы - фонда и золото. И в этот раз то же самое. Хотя вы ошибочно считаете золото защитным активом, прям "убежіщем" и утверждаете что оно должно наоборот расти из-за войны в Иране а сейчас "что-то поломалось". Я вам уже неделю с историческими примерами пытаюсь доказать обратное и обьясняю почему пока война то ваше мнимое "убежіще" (которое на самом деле высокорисковый спекулятивный актив) не имеет шансов на рост- но как об стенку горохом.
|