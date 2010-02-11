За тридцать лет доу вырос примерно в 8-10 раз смотря от каких начальных цифр считать а золото раз в 12. Это по учебнику для начинающих трейдунов называется обратной корреляцией?Вы вообще значение слова корреляция понимаете? А это слово статистиков и для определения коэффициента корреляции есть формулы. Посчитайте на досуге и не говорите глупостей.Изначально речь шла что золото якобы должно расти в периоды мировых катаклизмов. Я за последние четверть века ничего круче кризиса 08 года и пандемии коронавируса припомнить не могу. Оба раза оно очень лихо падало вместе с фондой. Если вы посмотрите эти периоды на графиках Д1 да еще на японских свечах то отлично увидите эти периоды когда одновременно из-за мирового уровня проблем валились высокорисковые активы - фонда и золото. И в этот раз то же самое. Хотя вы ошибочно считаете золото защитным активом, прям "убежіщем"и утверждаете что оно должно наоборот расти из-за войны в Иране а сейчас "что-то поломалось". Я вам уже неделю с историческими примерами пытаюсь доказать обратное и обьясняю почему пока война то ваше мнимое "убежіще" (которое на самом деле высокорисковый спекулятивный актив) не имеет шансов на рост- но как об стенку горохом.