Leviafan написав: Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?

В условиях войны баки в Украине не продают безналичное золото и серебро. Старые счета еще обслуживают, но купить еще нельзя.Более-менее легальные операции типо как форекс в укргазе тоже с начала войны закрыли.А так то конечно с настоящим бумажным было дешевле для спекуляций. Но налоги. Зато не украдут. Но опять же - металлические счета не попадают под фонд - в случае банкротства - "изя фсе".Альтернатива - забугорные кухни и даже крипта, приявязанная к металлам. Но со всеми причитающимися рисками.Ну и самый доступный независимо от познаний в крипте и зарубежных счетах в современных условиях вариант - слитки и монеты и как альтернатива для бедных - ювелирный лом. Держать не в банковской ячейке - безумие, особенно в условиях войны (если по роду деятельности риски официального обыска и изьятия содержимого ячейки не превышают риски попадания шахеда в дом).