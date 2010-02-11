Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 22:31

  won написав:Так хто тобі доктор, шо ти такий впертий, і не визнаєш, шо неправий. Не хочеш впасти обличчям у багнюку - визнай, що помилився, і що золото історично таки негативно корелює з фондою, а не позитивно, а синхронний ріст останнім часом - виняток на історичному масштабі.


  jabba написав:вежливо

А пану не сподобалось, коли йому показали, як він виглядає зі сторони.)



Дайте свои прогнозы до конца года (поподробнее). Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 07:51

Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:04

  prgauto2 написав:Дайте свои прогнозы до конца года (поподробнее). Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...

Може той пан трейдун і любить давати якісь прогнози, але я не трейдун, то мені це не потрібно. Я інвестую, а не торгую. Інвестую в портфель, де є і фонда, і золото, і трохи деякої фізичної нерухомості. Все ростиме, але не обов'язково все разом. Головне, що диверсифіковане, а тому просадка по одному типу активів не так страшна.
Зі щорічним ребаланансуванням це дасть змогу зберегти і примножити капітал, у якій би пропорції складові портфелю не росли/падали.

  Leviafan написав:Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?

Якщо на біржах - то не залежатиме від вашого місцеперебування, легше купити і продати, менші спреди. З мінусів - якщо накриється світова фін.система, не зможете продати або вивести кошти (імовірність низька).
Якщо фізичне - в банках або крупних точках продажу. Буде біля себе, у разі чого можна продати, щоб вижити. З мінусів - високі спреди, ризик крадіжки.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:33

  Leviafan написав:Перепрошую, якщо таке питання вже ставили. Як купуєте та де зберігаєте? В банках без видачі, або на біржах. Чи навпаки фізичне і потім в комірках, вдома. Як на вашу думку краще, дешевше, безпечніше?

В условиях войны баки в Украине не продают безналичное золото и серебро. Старые счета еще обслуживают, но купить еще нельзя.
Более-менее легальные операции типо как форекс в укргазе тоже с начала войны закрыли.
А так то конечно с настоящим бумажным было дешевле для спекуляций. Но налоги. Зато не украдут. Но опять же - металлические счета не попадают под фонд - в случае банкротства - "изя фсе".
Альтернатива - забугорные кухни и даже крипта, приявязанная к металлам. Но со всеми причитающимися рисками.
Ну и самый доступный независимо от познаний в крипте и зарубежных счетах в современных условиях вариант - слитки и монеты и как альтернатива для бедных - ювелирный лом. Держать не в банковской ячейке - безумие, особенно в условиях войны (если по роду деятельности риски официального обыска и изьятия содержимого ячейки не превышают риски попадания шахеда в дом :mrgreen: ).
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:41

  prgauto2 написав: Кто угадает, тот и прав. Делов -то ...

А ничего что я не случано угадал а знал два года назад? И всех тут призывал идти со мной и по легкому накосить капусты. :roll: А хамовитый оппонент ( с которым я еще раз подчеркиваю - я свиней вместе не пас в полонинах) - даже видя падение на графике - говорит шо должен был быть рост а график поломался.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:45

jabba
won
Щиро дякую за відповіді та корисні поради
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 09:20

  jabba написав:операции типо как форекс в укргазе

І цей пан буде розказувати про "справжнє" бумажне золото? Коли наводить як приклад сfd-кухню, хай і на базі банку, для покупки активів...🤦‍♂️ Почитайте, що таке Contract For Difference. Підказка: активи там не передаються. Це буквально контракт на різницю цін.

І цей пан розказує, який він "великий" знавець ринку...

Якщо потрібно купити золото в безготівці, то треба купувати етф на золото - те, про що і говорилось вище - через брокера на біржі. Тоді буде актив на руках (в депозитарії), який +- забезпечений металом. А cfd не підрозуміває ніякого забезпечення, там предмет угоди взагалі не актив.


  jabba написав:А ничего что я не случано угадал а знал два года назад?

Нічого важливого, бо не знав, а вгадав.

Для інвестування і не треба нічого вгадувати, бо найкраща тактика на довгострок - купувати, коли є змога. А для трейдунів - ну да, треба вгадувати... Але маточікування працює проти трейдунів.)

А щоб купити і було - то очевидно, що треба купувати. Не сьогодні, так потім виросте. Це і без здогадок ясно.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 10:29

Интересно было, сольётся ли Ваш оппонент. Ожидаемо - слился
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 11:20

  prgauto2 написав:Интересно было, сольётся ли Ваш оппонент. Ожидаемо - слился

Я не шпекулюю, як він, на укргазбанківських форексах, називаючи це покупкою активу, і не називаю бумажне золото "справжнішим" за реальний метал. Його позиція - тролінг на межі з неадекватщиною. Варто тільки згадати, як він себе месією тут позиціонує, то все стає зрозуміло.


А адекватне розуміння світу - це:
1. Справжнє золото - це метал, а цінний папір - етф на золото, який можна вважати досить точним відображенням металу, але все ж першочерговою є база (метал).
2. У золота і фонди негативна кореляція історично.
3. Cfd-форекс - це кухня (і неважливо, укргаз це чи якась офшорка із Соломонових островів), і золото там купити неможливо ні в якому сенсі слова.
4. Для того, щоб сказати, що все ростиме, не треба бути генієм. Як і для того, щоб просто потрохи відкладати заощадження в інвестиції.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 11:55

Никто от Вас не требует спекулирования. Продемонстрируйте знание предметной области по настоящему, в виде подробного прогноза.
