Wat?
Яким боком тоді вид золота до того факту, що переказ все одно в тезері?
Ви, поки дописуєте друге речення, забуваєте, про шо було в першому.🤣
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 лип, 2026 12:40
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:40
А через миллиард лет все континенты сольются в один и Солнце убьет всю жизнь на планете а потом станет красным гигантом и вообще поглотит планету. Вас это тоже заботит сейчас?
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