Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 11 лис, 2024 21:29
Трохи відпочили сьогодні
Бачу більшість з Вас в хорошому гуморі та в доброму настрої.
Ще раз всім дякую за терпіння!
З повагою,
Ірина_
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Додано: Пон 11 лис, 2024 21:47
Ірина_
, треба локалізувати текст під посиланням:
Howl
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Додано: Вів 12 лис, 2024 06:58
Ірина_ написав: Shaman написав: Ірина_ написав: Добрий вечір, шановні користувачі!
Сьогодні у нас виникли серйозні проблеми з роботою форуму та входом у свій профіль.
Колеги старанно намагалися усунути помилки. Проте у результаті частина контенту, створена в період з 2am до 16pm, була втрачена.
Прийміть вибачення за незручності та дякуємо за терпіння!
З повагою, Ірина
це нова традиція - кожен понеділок форум падає? втомлюється за тиждень?
Політична гілка
- як енергетичний вампір
А я уже было подумал днем, что на работу пошли все, - и не до многостраничной писанины
a77
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Додано: Вів 12 лис, 2024 07:41
Ірина_ написав:
Трохи відпочили сьогодні
,
Трамп почав працювати. 😌
За мир у всьому світі. 😂
Bobua
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:21
Как понимать сообщение которое появляется при попытке нажать на "Сейчас обсуждается"
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Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.
Меня за что-то наказали и ограничили в использовании форума
WallNutPen
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:25
WallNutPen У всех так . В вашем профиле вы не найдете «мои сообщения»
Hotab
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:18
WallNutPen написав:
Как понимать сообщение которое появляется при попытке нажать на "Сейчас обсуждается"
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Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.
Меня за что-то наказали и ограничили в использовании форума
И меня тоже. Странно
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:24
Шановні форумчани! Це вимушена міра, пов'язана з технічною роботою на форумі. З повагою, Ірина
Ірина_
Модератор Форуму
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