|
|
|
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:27
Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9104
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21691 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:01
Сибарит написав:
Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
попередній висновок - повідомлення видалили, форум його бачить - форумчани ні, тому й не можуть прочитати - поки не напишуть нове повідомлення. глюк в тому, що видалене повідомлення чомусь рахується в переліку...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10489
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10489
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:48
Shaman дякую за пильність.
Передала колегам
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5221
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:49
Ірина_ написав:Shaman
дякую за пильність.
Передала колегам
З повагою,
я так розумію, терміни виконання, як завжди. до кінця цього року вже часу мало, гадаю до кінця наступного впораються?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10489
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:45
Shaman
Вже прибрали!
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5221
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, flom
, Модератор
|
Схожі теми
|
|99
|188956
|
|
|661
|431452
|
|
|450
|394617
|
|