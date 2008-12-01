Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:10
Ірина_ написав:Shaman
що Ви маєте на увазі?
ви не бачите? спочатку на медалях один силует зник, а зараз чиєсь фото
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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:18
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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:27
опа...
це типа в мене глюк?
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Shaman
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