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Банки з підмоченою
репутацією. Антирейтинг

Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2015 10:58

  wolt450 написав:
  Raymond написав:фінансова ініціатива майже не дихає.

Сьогодні сотню видали.
Гривня теж була


треба ще випрошувати ту сотню, тому пишу майже дихає, а час покаже виживе чи ні.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2015 17:29

  Raymond написав:
  wolt450 написав:
  Raymond написав:фінансова ініціатива майже не дихає.

Сьогодні сотню видали.
Гривня теж була


треба ще випрошувати ту сотню, тому пишу майже дихає, а час покаже виживе чи ні.

не видел не одной гривны от этого банка месяц.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2015 17:29

  Raymond написав:
  wolt450 написав:
  Raymond написав:фінансова ініціатива майже не дихає.

Сьогодні сотню видали.
Гривня теж була


треба ще випрошувати ту сотню, тому пишу майже дихає, а час покаже виживе чи ні.

не видел не одной гривны от этого банка месяц.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2015 21:49

Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг

Укрсоцбанк Unicredit: изменяет (ухудшает) условия РКО задним числом, вводит задним числом комиссии дикие по ранее бесплатным депозитным картам (50 центов в месяц), на сайте об этом не уведомляет вовремя, рассылок email/SMS не делает. Еще и новости об изменении условий нужно поискать на его сайте, все спрятано подальше от глаз. Мутняк, спортился банк с приходом рыговского лизоблюда Тимонькина. После его скоропостижного ухода банк продолжил катиться по наклонной.
Недавно ввел комиссию 20 грн./мес по зарплатным картам. Готовится до конца 2015 года лечь под страну-агрессора.
Вимагаю вивести з банківської системи України БМ Банк (Банк Москви), Сбєрбанк Росії, ВТБ (ВнєшТоргБанк Росії), VS Bank (100% власник - Сбєрбанк Росії), Промінвестбанк, Альфабанк - банки визнаної Верховною Радою країни-агресора
Win32
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2015 13:29

  Win32 написав:Укрсоцбанк Unicredit: изменяет (ухудшает) условия РКО задним числом, вводит задним числом комиссии дикие по ранее бесплатным депозитным картам (50 центов в месяц), на сайте об этом не уведомляет вовремя, рассылок email/SMS не делает. Еще и новости об изменении условий нужно поискать на его сайте, все спрятано подальше от глаз. Мутняк, спортился банк с приходом рыговского лизоблюда Тимонькина. После его скоропостижного ухода банк продолжил катиться по наклонной.
Недавно ввел комиссию 20 грн./мес по зарплатным картам. Готовится до конца 2015 года лечь под страну-агрессора.

Последняя фраза спорная
]OvO[
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2015 11:40

В каком-то банке моего приятеля прикололи так :"чтобы оплатить нам кредит вы должны внести деньки через наш бонкомат, и само-собой заплатить комиссию". Не надо так!!
barbajonibarba
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 15:43

Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг

Добрый день!

Очень хорошая тема, только жаль жавно не было новых мнений в связи с последними событиями в стране! Может оживим? Кто что думает?
dashka199102
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 18:03

  dashka199102 написав:Добрый день!

Очень хорошая тема, только жаль жавно не было новых мнений в связи с последними событиями в стране! Может оживим? Кто что думает?


А сенс?
Вони вже не встигають підмочувати ту свою репутацію.
Нині гарні й пухнасті, і навіть з бонусами від т.з. "мінфіну"...; а завтра – трах-бах і тимчасова адміністрація, або націоналізація.

А вкладники остаточно страх втратили:
  Frei написав:Bobua
Страшно. А де зараз не страшно? В Приваті, закон про гарантування по якому так і не підписали?

  iurii44 написав:
  lubopytnaya написав:Да вообще какая-то тишь и пофигизм на ветке Зображення

Раньше при введении ВА в тот или иной банк на ветке покойника было не протолкнуться - по сотне постов в день на тему "Что же будет с дЕньгами и с нами?" Зображення
А теперь тишина, все спокойны, как слоны - ждут от Фонда выплаты пособия для гусар Зображення


Тяжело пережить смерть первого банка, а после кончины 90 банков кончина следующего банка уже на трагедию не тянет. Привыкли.

viewtopic.php?p=4222043#p4222043
:)


Тому, про яку "підмочену" репу говорити?
Чого варта вся та репа?

Банків так мало :), чисті ставки такі низькі, що люди терплять вже навіть авалівські знущання... Хоча, прилюдно всі вдають дуже обурених: viewtopic.php?p=4214865#p4214865
Дехто, з відчаю, вже в головою вліз у крипто-бульбу і навіть забув де вихід.
Інші, "помірковані" – ще щось ловлять в калюжках ринку нерухомості, а потім розказують, з нездоровим блиском в очах (на аватарках), про оооот---такі сантиметри і кілограми :) Цікава хроніка останніх 4 років viewtopic.php?p=4225650#p4225650


Не жаліють люди себе...
Хоч би хтось (крім мене) відпочив, на скороченому роб.тижні й місячних відпустках: viewtopic.php?p=4215011#p4215011
Наскільки ще має буди невигідніше працювати, щоби люди таки пригальмували? Загадка...
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 17:11

Вони вже не встигають підмочувати ту свою репутацію.
Нині гарні й пухнасті, і навіть з бонусами від т.з. "мінфіну"...; а завтра – трах-бах і тимчасова адміністрація, або націоналізація.

Ну так а чего же и входит временная? многие банки просто не могут докапитализироваться... Люди не кладут деньги на депозит, от чего и ставки меняются... Хотя в европе не лучше! Там тоже ставки падают...

А тема интересная потому что хочется послушать что скажут люди :) особенно когда банков осталось так мало :)
dashka199102
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:33

Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг

Сейчас актуальнее так: Банковская система с подмоченной репутацией.
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ruvex
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