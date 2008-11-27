треба ще випрошувати ту сотню, тому пишу майже дихає, а час покаже виживе чи ні.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 кві, 2015 10:58
Додано: Чет 30 кві, 2015 17:29
Додано: Чет 30 кві, 2015 17:29
Додано: Суб 15 сер, 2015 21:49
Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
Укрсоцбанк Unicredit: изменяет (ухудшает) условия РКО задним числом, вводит задним числом комиссии дикие по ранее бесплатным депозитным картам (50 центов в месяц), на сайте об этом не уведомляет вовремя, рассылок email/SMS не делает. Еще и новости об изменении условий нужно поискать на его сайте, все спрятано подальше от глаз. Мутняк, спортился банк с приходом рыговского лизоблюда Тимонькина. После его скоропостижного ухода банк продолжил катиться по наклонной.
Недавно ввел комиссию 20 грн./мес по зарплатным картам. Готовится до конца 2015 года лечь под страну-агрессора.
Вимагаю вивести з банківської системи України БМ Банк (Банк Москви), Сбєрбанк Росії, ВТБ (ВнєшТоргБанк Росії), VS Bank (100% власник - Сбєрбанк Росії), Промінвестбанк, Альфабанк - банки визнаної Верховною Радою країни-агресора
Додано: Нед 16 сер, 2015 13:29
Последняя фраза спорная
Додано: Пон 31 сер, 2015 11:40
В каком-то банке моего приятеля прикололи так :"чтобы оплатить нам кредит вы должны внести деньки через наш бонкомат, и само-собой заплатить комиссию". Не надо так!!
Додано: Вів 28 лис, 2017 15:43
Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
Добрый день!
Очень хорошая тема, только жаль жавно не было новых мнений в связи с последними событиями в стране! Может оживим? Кто что думает?
Додано: Вів 28 лис, 2017 18:03
А сенс?
Вони вже не встигають підмочувати ту свою репутацію.
Нині гарні й пухнасті, і навіть з бонусами від т.з. "мінфіну"...; а завтра – трах-бах і тимчасова адміністрація, або націоналізація.
А вкладники остаточно страх втратили:
viewtopic.php?p=4222043#p4222043
Тому, про яку "підмочену" репу говорити?
Чого варта вся та репа?
Банків так мало , чисті ставки такі низькі, що люди терплять вже навіть авалівські знущання... Хоча, прилюдно всі вдають дуже обурених: viewtopic.php?p=4214865#p4214865
Дехто, з відчаю, вже в головою вліз у крипто-бульбу і навіть забув де вихід.
Інші, "помірковані" – ще щось ловлять в калюжках ринку нерухомості, а потім розказують, з нездоровим блиском в очах (на аватарках), про оооот---такі сантиметри і кілограми Цікава хроніка останніх 4 років viewtopic.php?p=4225650#p4225650
Не жаліють люди себе...
Хоч би хтось (крім мене) відпочив, на скороченому роб.тижні й місячних відпустках: viewtopic.php?p=4215011#p4215011
Наскільки ще має буди невигідніше працювати, щоби люди таки пригальмували? Загадка...
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...:
Додано: Сер 29 лис, 2017 17:11
Вони вже не встигають підмочувати ту свою репутацію.
Нині гарні й пухнасті, і навіть з бонусами від т.з. "мінфіну"...; а завтра – трах-бах і тимчасова адміністрація, або націоналізація.
Ну так а чего же и входит временная? многие банки просто не могут докапитализироваться... Люди не кладут деньги на депозит, от чего и ставки меняются... Хотя в европе не лучше! Там тоже ставки падают...
А тема интересная потому что хочется послушать что скажут люди особенно когда банков осталось так мало
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:33
Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
Сейчас актуальнее так: Банковская система с подмоченной репутацией.
Black Jack - White Business
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