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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:20
Укрексімбанк безпідставно відмовляє в обслуговуванні. Ганьба! Державна шарашкіна контора!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:28
Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
о...! тема интересная....))
Но почему тут нету всем известного шаромыжника банка русский Стандарт , он же- банк Форвард ,он же широко известный среди его бывших и существующих клиентов - как ломбард , скунс ? Из-за его поведения в отношении клиентов как наперсточника , как заведения меняющего условия на ходу или задним числом , ну и в последнее время еще и особо озабоченного и больного на всю голову -его мониторинга ..)
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:22
Одна из причин
Поскольку я не сталкивался с перечисленными вами недостатками, то меня (пока) все (точнее, некоторые продукты) устраивает...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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