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Банки з підмоченою
репутацією. Антирейтинг

Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:20

Укрексімбанк безпідставно відмовляє в обслуговуванні. Ганьба! 8) Державна шарашкіна контора! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:28

Re: Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг

о...! тема интересная....))
Но почему тут нету всем известного шаромыжника банка русский Стандарт , он же- банк Форвард ,он же широко известный среди его бывших и существующих клиентов - как ломбард , скунс ? :mrgreen: Из-за его поведения в отношении клиентов как наперсточника , как заведения меняющего условия на ходу или задним числом , ну и в последнее время еще и особо озабоченного и больного на всю голову -его мониторинга ..) :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:22

Одна из причин

  -VICTOR- написав:... почему тут нету ... банка Русский Стандарт, он же - банк Форвард
Поскольку я не сталкивался с перечисленными вами недостатками, то меня (пока) все (точнее, некоторые продукты) устраивает...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:45

octopus ну это и хорошо, что пока не сталкивались :roll:
Кассандра
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