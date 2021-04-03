да
звоните на горячку, включат снова, там же по ИНН логин, а пасс как обычно - или сами при первом входе или я забыл уже как, ничего страшного
хоть и немного странно ))
кажись при окончании депо
или года
хз в общем
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Додано: Суб 13 бер, 2021 18:03
да
звоните на горячку, включат снова, там же по ИНН логин, а пасс как обычно - или сами при первом входе или я забыл уже как, ничего страшного
хоть и немного странно ))
кажись при окончании депо
или года
хз в общем
Додано: Суб 13 бер, 2021 18:10
Депо вчера закончилось, несколько раз при выводе не приходило подтверждение, но потом 2 мя платежами часть вывел.
Горячка в выходные не работает, звонил уже.
Додано: Суб 13 бер, 2021 19:03
я не помню, не в отделении ли включали, но 95% что все же по горячке - по карте и номеру идентификцировали и сдедали восстановить пароль, како-то так, или доступ, при этом позволило задать старый пароль
видимо привязка к депо все же, если нет других отношений
Додано: Суб 13 бер, 2021 21:30
Добро. ПоДяк. Больше движений с моей стороны не было. Депо первый который закончился, в такие истории видимо и не попадал.
С такими сообщениями и до инфаркта довести можно.
Додано: Пон 15 бер, 2021 16:57
Re: Банк Львів
Додано: Пон 22 бер, 2021 14:59
Re: Банк Львів
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 22 бер, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 бер, 2021 15:08
Re: Банк Львів
неприятный сигнальчик
пришла смс "встановлено офердрафт 10000", зашел в акк - вижу, активна кредитка, которую закрывал... но там нули и на депозитной нули... непонятно - сбой или самодеятельность, с закрытой точно надо разобраться
на горячке пока очередь, понаблюдаю
Додано: Пон 22 бер, 2021 17:29
Банк Львів розширює можливості онлайн ідентифікації клієнтів при користуванні цифровими державними та іншими сервісами. Тепер клієнти Банку можуть отримати безпечний дистанційний доступ до адміністративних, фінансових та комерційних послуг через систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ.
Додано: Нед 04 кві, 2021 21:07
Re: Банк Львів
Дебіли краще б зробили дистанційну індентіфікацію нових клієнтів як в моно чи а-банку. Навіть за допомогою кур'єра.
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