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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 18:03

  Прораб написав:В банкинг не пущає, кто-то стыкался?
Підключення до системи неможливе, ваш обліковий запис видалено.
Для відновлення облікового запису зв'яжіться з адміністратором системи у банку.


да
звоните на горячку, включат снова, там же по ИНН логин, а пасс как обычно - или сами при первом входе или я забыл уже как, ничего страшного

хоть и немного странно ))
кажись при окончании депо
или года

хз в общем
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 18:10

  cohan написав:
  Прораб написав:В банкинг не пущає, кто-то стыкался?
Підключення до системи неможливе, ваш обліковий запис видалено.
Для відновлення облікового запису зв'яжіться з адміністратором системи у банку.


да
звоните на горячку, включат снова, там же по ИНН логин, а пасс как обычно - или сами при первом входе или я забыл уже как, ничего страшного

хоть и немного странно ))
кажись при окончании депо
или года

хз в общем


Депо вчера закончилось, несколько раз при выводе не приходило подтверждение, но потом 2 мя платежами часть вывел.
Горячка в выходные не работает, звонил уже. :cry:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 19:03

  Прораб написав:
  cohan написав:
  Прораб написав:В банкинг не пущає, кто-то стыкался?


да
звоните на горячку, включат снова, там же по ИНН логин, а пасс как обычно - или сами при первом входе или я забыл уже как, ничего страшного

хоть и немного странно ))
кажись при окончании депо
или года

хз в общем


Депо вчера закончилось, несколько раз при выводе не приходило подтверждение, но потом 2 мя платежами часть вывел.
Горячка в выходные не работает, звонил уже. :cry:


я не помню, не в отделении ли включали, но 95% что все же по горячке - по карте и номеру идентификцировали и сдедали восстановить пароль, како-то так, или доступ, при этом позволило задать старый пароль

видимо привязка к депо все же, если нет других отношений
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 21:30

  cohan написав:я не помню, не в отделении ли включали, но 95% что все же по горячке - по карте и номеру идентификцировали и сдедали восстановить пароль, како-то так, или доступ, при этом позволило задать старый пароль

видимо привязка к депо все же, если нет других отношений

Добро. ПоДяк. Больше движений с моей стороны не было. Депо первый который закончился, в такие истории видимо и не попадал.
С такими сообщениями и до инфаркта довести можно. :!:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 16:57

Re: Банк Львів

  Прораб написав:В банкинг не пущає, кто-то стыкался?


Було таке. Включили знов через гарячу лінію.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:48

Зміна пін коду в швейцарів стала в ціні 10 грн.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:59

Re: Банк Львів

:idea:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 22 бер, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 15:08

Re: Банк Львів

неприятный сигнальчик

пришла смс "встановлено офердрафт 10000", зашел в акк - вижу, активна кредитка, которую закрывал... но там нули и на депозитной нули... непонятно - сбой или самодеятельность, с закрытой точно надо разобраться

на горячке пока очередь, понаблюдаю
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 17:29

Банк Львів розширює можливості онлайн ідентифікації клієнтів при користуванні цифровими державними та іншими сервісами. Тепер клієнти Банку можуть отримати безпечний дистанційний доступ до адміністративних, фінансових та комерційних послуг через систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ.
https://www.banklviv.com/bank-lviv-ie-u ... yfikatsii/
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:07

Re: Банк Львів

Дебіли краще б зробили дистанційну індентіфікацію нових клієнтів як в моно чи а-банку. Навіть за допомогою кур'єра.
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