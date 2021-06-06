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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17
la9 написав: Прораб написав:
Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?
В феврале было без комис. Сейчас не знаю
по тарифам есть комис
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Пон 07 чер, 2021 13:37
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