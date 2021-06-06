RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17

  la9 написав:
  Прораб написав:Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?

В феврале было без комис. Сейчас не знаю


по тарифам есть комис
cohan
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, MASolomko, S i m і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4831, 4832, 4833
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48329 6164343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 17:10
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1906, 1907, 1908
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19075 2800804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 14:12
andresBeck
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 803, 804, 805
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8047 1805221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 13:37
clash

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.