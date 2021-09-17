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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82 это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент

Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо. :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:05

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть на індивідуальних умовах.


индивидуальни умовы в данном случае означает "уважаемым людям вернут все и еще проценты",
для пересичного же индумовы означают "ПНХ в 7ю очередь кредиторов"

P.S. я до декабря доверил фонд в грн и чуток юсд пристроил, думаю, ничего ему не случится
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:33

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82 это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент

Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо. :shock:

Я не здивувавсь. Колись проглядав список акціонерів і звернув увагу, що в ньому є досить відомий науковець з яким я особисто співпрацював ще при СРСР.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:32

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть на індивідуальних умовах.

Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.

  Квесторе_поверніться написав:А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

Банківська таємниця :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:21

  Igneus написав:Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.

Что-то сомнительно, что Патон ради 0,5% туда вложился. К тому же, если банк лопнет, лишний процент не станет утешением.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:26

  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

Однако, по декларации за 2019 год таки отнес Привату поллимона :wink: :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:07

Re: Банк Львів

Шановни. Как по регионам с наличкой доллара если забрать с депо или после обмена через банкинг? Заказ, старье выдают и т.п?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:30

Re: Банк Львів

Можу сказати лише за одне з відділень у Львові і лише за обмін валют на невеликі суми (до 500 у.о.) - практично всі купюри зазвичай новенькі, якщо старого зразка то в хорошому стані. По євро часто можна просити дрібніші/крупніші номінали якщо є необхідність.
nighthawk5
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