Flamingo Погоджуюсь, але суспільство має право знати - кому йдуть кредити, яка їхня ефективність (Бо це державний банк, який постійно фінансується платниками податків через бюджет. Та й їхні огого які зарплати по факту оплачуємо теж ми всі разом)! Дізнатись це можна через питання та журналістські розслідування, бо двічі своя генпрокурорка та свій номінал сбушник цим цікавитись не будуть.
uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью. Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.
Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать? К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?
Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
То что журналисты не белые и пушистые не даёт права на уголовные действия. Тем более должностному лицу при исполнении , главе государственного банка.
И да, журналисты всегда задают не удобные вопросы.Такая у них работа.И если кто-то по "тонкой душевной организации" не готов к этому и не может себя контролировать то не надо быть настолько тупым что б лезть в это.
кстати, если по умному, им сейчас наоборот выгодно раздуть ситуацию с укрэксимом по максимуму и показательно наказать.Что б отвлечь внимание от офшоров. Хотя...до выборов ещё далеко.Могут пойти по классике.Временно отстранить и через месяц втихую всё вернуть на свои места.
Flamingo написав:Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки.
Ну и что тут такого? Если ты отвечаешь только на заготовленные вопросы то ты сраное сцыкло. Журналист имеет право задать то что считает нужным.
Ну есть вещи о которых не стоит спрашивать хотя бы с этической точки зрения. В свое время мне приходилось и брать интервью и быть с другой стороны баррикад. Всегда есть грань которую пересекать не стоит
Flamingo написав:Ну есть вещи о которых не стоит спрашивать хотя бы с этической точки зрения. В свое время мне приходилось и брать интервью и быть с другой стороны баррикад. Всегда есть грань которую пересекать не стоит
Интервью - это слова. А заламывание рук - это заламывание рук
Змоделюємо ситуацію. Сидиш собі у банку, граєшся у танчики. Тобі приносять чудо камеру з яким-небудь compact flash, якого ти досі ніколи в очі не бачив і єдиний твій інтерфейс для роботи з яким - та сама камера, яку ти теж в житті бачиш у перше і в останнє. Що на камері кримінал і тебе роблять співучасником пояснити ніхто за потрібне не вважає. Які б дії ти вчинив? І не заднім розумом, уже знаючи усі наслідки, а реально.
P.S. У камери, найімовірніше, є лише можливість швидкого форматування.
P.S.2 щоб фізично щось знищити, немає жодної потреби турбувати топового оператора Т-72.
Flamingo написав:Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
Как для руководителя государственного банка, он что-то слишком уж дерзкий и резкий.