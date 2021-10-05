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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:25

  greenozon написав:ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість спустять на тормозах як завжди

В даному випадку це спустити буде важко, бо постраждалі - журналісти "Радіо Свобода" і наймовірніше про це вже поінформували Посольство і Держдеп США, для яких це сигнал. Якщо не буде адекватного розслідування і покарання, то можуть призупинити фінансову чи військову допомогу, відтермінувати програму МВФ, аж до того, що внести Ексім у чорний список, а банк проводить активні валютні операції через коррахунки в американських банках. В будь-якому випадку те що трапилося і що до цього причетний голова правління державного банку, то це дуже великі репутаційні втрати для банку і погіршення іміджу держави.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41

  M-Audio написав:Вот и я говорю - теперь в подобных ситуациях их будут просто не возвращать. И попробуй докажи потом, что там в камере была какая-то флешка, или что у вас был смартфон с собой.
Зато журналисты герои - показали всему миру.

Та їх і так не вертали - це лише Ексім був не ляканим. А що журналісти, мали мовчати, щоб надалі вертали? Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:47

  klug написав:Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...

Сесть - конечно никто не сядет.
Но наука - да, будет.
Ну и надо бы не просто отстранить от должности, а выгнать пинком под зад, с волчьим билетом
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:03

Наглядова рада сьогодні відсторонила голову правління Є.Мецгера на час досудового розслідування і призначила нового в.о. голови правління банку.
Sanio
 
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