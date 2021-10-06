greenozon написав:ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість спустять на тормозах як завжди
В даному випадку це спустити буде важко, бо постраждалі - журналісти "Радіо Свобода" і наймовірніше про це вже поінформували Посольство і Держдеп США, для яких це сигнал. Якщо не буде адекватного розслідування і покарання, то можуть призупинити фінансову чи військову допомогу, відтермінувати програму МВФ, аж до того, що внести Ексім у чорний список, а банк проводить активні валютні операції через коррахунки в американських банках. В будь-якому випадку те що трапилося і що до цього причетний голова правління державного банку, то це дуже великі репутаційні втрати для банку і погіршення іміджу держави.
M-Audio написав:Вот и я говорю - теперь в подобных ситуациях их будут просто не возвращать. И попробуй докажи потом, что там в камере была какая-то флешка, или что у вас был смартфон с собой. Зато журналисты герои - показали всему миру.
Та їх і так не вертали - це лише Ексім був не ляканим. А що журналісти, мали мовчати, щоб надалі вертали? Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...
... Скандал связанный с руководством Укрэксимбанка Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов "Схем" в своём кабинете, будут заглаживать и ничего Мецгеру не будет за такой «демократический» поступок.
Причина банальная - он свой, а значит ему все можно. Эта элита стала таким же быдлом, как и «попередныки».
Также Мецгер является кумом Елены Кравец из Квартала-95.
Каждый такой поступок «новой элиты», постепенно «убивает» положительное отношение к правлению Зеленского и вызывает негативные эмоции, что способствует росту антирейтинга Президента. Мецгер - это человек Президента.
greenozon написав:Скандал связанный с руководством Укрэксимбанка Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов "Схем" в своём кабинете, будут заглаживать и ничего Мецгеру не будет за такой «демократический» поступок.
Навряд чи Мецгеру вже щось допоможе, може не посадять, але керувати банком він вже не буде, злиють його, не того рівня людина, щоб відбілювати його.