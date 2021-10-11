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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:56

  cohan написав:Володимир Пикалов - не родственник Сашка, случаем?

в остальном мутно-постановочно, ну хоть какое-то разнообразие за наши деньги

Розтлумачте про шо це?
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D1%87

Є якась схожість.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:29

Это интересно?


В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:00

Re: Укрексiмбанк

тю, прояснилось

сложение полномочий на время расследования
местонахождение однофамильца Сашка устанавливается

в общем-то, любят хозяева в юмор, сразу чувствуется - профессионалы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39

  proftpd66 написав:Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..

Банка відкинула звинувачення https://mind.ua/news/20232012-zhurnalis ... -ukreksimb але чому пригоріло у шефа не знають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 01:52

У понеділок, 11 жовтня, суд обрав запобіжні заходи тимчасово відстороненому голові «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру та керівнику пресслужби фінустанови Володимиру Пікалову у справі щодо перешкоджання роботі журналістам «Схем».
«Голосіївський райсуд столиці обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці. Очікується рішення щодо третього підозрюваного (ймовірно, щодо директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова - Ред.)», – повідомила «Українській правді» речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Мецгеру заборонили виходити з дому з 22-ї до 6 години ранку, а Пікалову – з 21.00 до 6 години.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 01:55

Тимчасово відсторонений голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер, який є фігурантом у справі щодо перешкоджання роботі журналістів «Схем», написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Він вказав, що це єдиноможливий логічний крок у ситуації, в якій потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Мецгер висловив сподівання, що «цей крок допоможе відновленню довіри до банку». Також він написав, що майже вся його кар’єра пов’язана з цією установою, в якій він почав працювати з 2006 року.
Наглядова рада банку розглянула заяву Мецгера та прийняла її. «Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги», — йдеться в повідомленні пресслужби банку. Виконувачем обов’язків керівника «Укрексімбанку» призначили Сергія Єрмакова.
Sanio
 
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