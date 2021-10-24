В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко. Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..
У понеділок, 11 жовтня, суд обрав запобіжні заходи тимчасово відстороненому голові «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру та керівнику пресслужби фінустанови Володимиру Пікалову у справі щодо перешкоджання роботі журналістам «Схем». «Голосіївський райсуд столиці обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці. Очікується рішення щодо третього підозрюваного (ймовірно, щодо директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова - Ред.)», – повідомила «Українській правді» речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Мецгеру заборонили виходити з дому з 22-ї до 6 години ранку, а Пікалову – з 21.00 до 6 години.
Тимчасово відсторонений голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер, який є фігурантом у справі щодо перешкоджання роботі журналістів «Схем», написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Він вказав, що це єдиноможливий логічний крок у ситуації, в якій потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Мецгер висловив сподівання, що «цей крок допоможе відновленню довіри до банку». Також він написав, що майже вся його кар’єра пов’язана з цією установою, в якій він почав працювати з 2006 року. Наглядова рада банку розглянула заяву Мецгера та прийняла її. «Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги», — йдеться в повідомленні пресслужби банку. Виконувачем обов’язків керівника «Укрексімбанку» призначили Сергія Єрмакова.
Sanio написав:Тимчасово відсторонений голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер, який є фігурантом у справі щодо перешкоджання роботі журналістів «Схем», написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Він вказав, що це єдиноможливий логічний крок у ситуації, в якій потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Мецгер висловив сподівання, що «цей крок допоможе відновленню довіри до банку». Також він написав, що майже вся його кар’єра пов’язана з цією установою, в якій він почав працювати з 2006 року. Наглядова рада банку розглянула заяву Мецгера та прийняла її. «Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги», — йдеться в повідомленні пресслужби банку. Виконувачем обов’язків керівника «Укрексімбанку» призначили Сергія Єрмакова.
все чудесатее и чудесатее, неужели действительно только женами знакомы, будем посмотреть куда назначат
СУДИ НА ВИМОГУ ДСНС НАКАЗАЛИ ПОВНІСТЮ ЗУПИНИТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГОЛОВНОГО ОФІСУ УКРЕКСІМБАНКУ
20.10.2021 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 03.06.2021 (у справі №640/9988/20), яким було частково задоволено позов Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у м. Києві до Укрексімбанку та застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівлі Укрексімбанку, розташованої за адресою вул. Антоновича, 127 у Голосіївському районі м. Києва, шляхом відключення джерел електроживлення та накладення печаток на розподільчі електрощити до повного усунення наступних порушень, зазначених в акті перевірки №391 від 16.09.2020:
- у віконних отворах сходових кліток будівлі фрамуги для димовидалення виконані таким чином, що відчинення з рівня сходової площадки неможливе, чим знижено рівень пожежної безпеки, встановленого законодавством, чинним на момент початку використання об`єкта; - коридори будівлі, які не мають природного освітлення, не обладнані системою протидимного захисту відповідно до ДБН В. 2.5-56; - система автоматичного водяного пожежогасіння не утримується в постійній готовності до виконання роботи (знаходиться у ручному режимі).
"Обов`язок опечатати та відімкнути від джерел електроживлення покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
Контроль за виконанням судового рішення щодо усунення Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» порушень вимог пожежної та техногенної безпеки покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві", - йшлося в рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 03.06.2021, яке Шостий апеляційний адмінсуд своєю постановою від 20.10.2021 залишив без змін.
Згідно з судовими матеріалами, ГУ ДСНС у м. Києві свої позовні вимоги мотивувало виявленням під час перевірки в Укрексімбанку порушень правил пожежної безпеки в будівлі, "що відповідно до Кодексу цивільного захисту України є підставою для зупинення експлуатації будівлі" (цитата).
Натомість Укрексімбанк наголошував, що під час розгляду справи більшість порушень було усунуто й надано докази на користь спростування та відсутності їх впливу на пожежну безпеку.
У свою чергу Окружний адмінсуд констатував "наявність неусунутих відповідачем порушень вимог пожежної безпеки" (цитата).