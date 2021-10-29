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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:12
Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування
Цікаво, топлять Терехова під вибори чи є перспективи?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:19
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:55
с ОВГЗ в Укрэксиме есть затык вывода со счета, кажется 1,2% у них это стоит, что конечно хороший подвох для затеи
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