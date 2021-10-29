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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50

Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43

greenozon
Премія чи вихідна допомога? :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31

  V2 написав:greenozon
Премія чи вихідна допомога? :)
удачно выданный кредит...
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:12

Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/195 ... liduvannya
Цікаво, топлять Терехова під вибори чи є перспективи?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:19

  greenozon написав:Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень

И что здесь удивительного?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50

  Investor_K написав:
  greenozon написав:Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень

И что здесь удивительного?


а ваша дружина таке може?
тото же і воно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:55

  greenozon написав:
  Investor_K написав:
  greenozon написав:Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень

И что здесь удивительного?


а ваша дружина таке може?
тото же і воно


с ОВГЗ в Укрэксиме есть затык вывода со счета, кажется 1,2% у них это стоит, что конечно хороший подвох для затеи
cohan
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