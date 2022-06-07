Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

mazurkevych написав:

Развеселили насчет Измаила)Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах.Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем".За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни.В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо.Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".