RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Чи купувати квартиру
в передмісті Києва?

Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:13

Чи купувати квартиру в передмісті Києва?

Добрий всім день!

Зацікавила новобудова Мюллер Хаус від забудовника БД Холдинг. Квартири в Петропавлівській Борщагівці. На картинках все як завжди красиво.

Звертаюся до тих, хто на практиці мав реальний досвід співпраці з цим забудовником. Можна брати?
Oundes03
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6808050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Потрібна порада - купувати чи ні?) 1, 2
cherchiltank » Чет 18 січ, 2024 22:26
11 16223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2024 20:30
Хомякоид
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 19:49
0 185830
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 19:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5188)
02.12.2025 11:12
Ринок ОВДП (10131)
02.12.2025 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.