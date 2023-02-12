|
|
Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
|
Додано: Вів 02 гру, 2025 09:13
Добрий всім день!
Зацікавила новобудова Мюллер Хаус від забудовника БД Холдинг. Квартири в Петропавлівській Борщагівці. На картинках все як завжди красиво.
Звертаюся до тих, хто на практиці мав реальний досвід співпраці з цим забудовником. Можна брати?
-
Oundes03
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
-
-
|
|
|
