Всеукраїнський банк розвитку (ВБР) - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 січ, 2016 19:54
Тих погорільців - кіт наплакав.
Отримував свої в понеділок, 28.12, так стояв в черзі в касу серед звичайних клієнтів (з комуналкою і обіном валюти), і жодного не було з приводу відшкодування. А кошти отримував в центральному відділенні Укрсоца на Ковпака.
Додано: Пон 28 бер, 2016 22:35
Козак-характерник
Додано: Пон 28 бер, 2016 23:09
Дякую!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:43
Пішла банка в небуття.
Слід визнати шо тут господарювали міцні господарники.
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