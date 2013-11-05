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Всеукраїнський банк
розвитку (ВБР) - БАНКРОТ

Всеукраїнський банк розвитку (ВБР) - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 18192021

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Всеукраїнський банк розвитку (ВБР) - БАНКРОТ 2.6 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
4%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2015 00:20

А чому не пишуть що Укрсоц погорільцям вже платить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2016 19:54

  Квесторе_поверніться написав:А чому не пишуть що Укрсоц погорільцям вже платить?

Тих погорільців - кіт наплакав.
Отримував свої в понеділок, 28.12, так стояв в черзі в касу серед звичайних клієнтів (з комуналкою і обіном валюти), і жодного не було з приводу відшкодування. А кошти отримував в центральному відділенні Укрсоца на Ковпака.
юзверь21
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2016 19:51

Які зараз тут реквізити для погашення кредиту?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2016 22:35

Козак-характерник
http://www.vbr-bank.com.ua/ua/press/new ... izity.html
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2016 23:09

  velvet написав:Козак-характерник
http://www.vbr-bank.com.ua/ua/press/new ... izity.html

Дякую!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:43

Пішла банка в небуття.
Слід визнати шо тут господарювали міцні господарники.
Квесторе_поверніться
 
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