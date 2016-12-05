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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:34

Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

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Amethyst
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Повідомлень: 1501
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58

  Amethyst написав:Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

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Да, есть, а когда я спрашивал, тогда этих категорий не было видно. Наверное, заглючило.
Andrew75
 
Повідомлень: 1096
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