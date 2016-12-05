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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 07 лип, 2022 21:48
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:42
Re: Платіжна система EasyPay
Віртуальні карти вже все, похерили?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:49
Re: Платіжна система EasyPay
підкажіть, будь ласка, як швидко ця "ізі пей" повертає кошти, які їх термінал з'їв при поповненні картки банку? Подала звернення, минуло 15 днів, тепер їм "жаль", але вони ще чекають відповідь... від когось і зареєстрували ще одне звернення..
Хтось скаржився на них в Нацбанк мабуть вже?
Додано: Суб 04 бер, 2023 23:31
Re: Платіжна система EasyPay підкажіть, будь ласка, як швидк
vililit в мене при поповненні відключили електрику і кошти не зарахувались Відразу подзвонив на ГЛ На наступний день зарахувались
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:21
Arom
Дуже дякую за відповідь, але в мене електроенергію не відключали, просто купюроприймач став світиться червоним після прийняття чергової купюри і все - ні туди ні сюди - як кажуть... Я відразу ж подзвонила в easy pay, розказала ситуацію, оператор зі мною на зв'язку розказала як вийти на головне меню, і я по чеку зрозуміла, що остання купюра не зарахована, я сказала оператору, що одна купюра не зарахована і прошу ці гроші зарахувати на карту, я сказала номер карти для зарахування.. Оператор сказала номер заявки і за 3-15 днів обіцяла, що гроші будуть мені повернуто / зараховано на карту. пройшло 14 днів, я знову подзвонила в easy pay , сказала номер заявки, відповідь була - ми не можемо нічого сказати, і дали ще один номер на нове звернення... Тепер пройшло 7 днів від другої заявки - тиша
Додано: Нед 10 вер, 2023 06:03
У меня тоже недавно одна купюра не засчиталась терминалом EasyPay. Не знаю, чем закончилась ваша история, но мне ответили, что мои деньги не найдены.
Вам удалось вернуть деньги? Как?
Додано: Нед 17 гру, 2023 16:19
Re: Платіжна система EasyPay
З'явилась можливість оплати за транспортування газу постачальнику Газмережі замість облгазів. Але чомусь не працює. Після вибору картки для гуглпея - Платіжна помилка: Спробуйте провести дану операцію пізніше. Так само і при виборі прив'язаної картки, і при введенні картки руками. КЦ проблем не бачить - має працювати. Треба і не працює. Хтось зміг оплатити?
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