RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 21:25

патамуша суслик
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 21:48

  Amethyst написав:патамуша суслик

Аха дневальний казав, що тре було накидати до війни грошенят, а зара платити з КБ. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 644
З нами з: 31.07.19
Подякував: 412 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:42

Re: Платіжна система EasyPay

Віртуальні карти вже все, похерили?
Прораб
 
Повідомлень: 999
З нами з: 02.03.19
Подякував: 591 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:49

Re: Платіжна система EasyPay

підкажіть, будь ласка, як швидко ця "ізі пей" повертає кошти, які їх термінал з'їв при поповненні картки банку? Подала звернення, минуло 15 днів, тепер їм "жаль", але вони ще чекають відповідь... від когось і зареєстрували ще одне звернення..
Хтось скаржився на них в Нацбанк мабуть вже?
vililit
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15.12.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:31

Re: Платіжна система EasyPay підкажіть, будь ласка, як швидк

vililit в мене при поповненні відключили електрику і кошти не зарахувались Відразу подзвонив на ГЛ На наступний день зарахувались
Arom
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.11.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:21

Arom
Дуже дякую за відповідь, але в мене електроенергію не відключали, просто купюроприймач став світиться червоним після прийняття чергової купюри і все - ні туди ні сюди - як кажуть... Я відразу ж подзвонила в easy pay, розказала ситуацію, оператор зі мною на зв'язку розказала як вийти на головне меню, і я по чеку зрозуміла, що остання купюра не зарахована, я сказала оператору, що одна купюра не зарахована і прошу ці гроші зарахувати на карту, я сказала номер карти для зарахування.. Оператор сказала номер заявки і за 3-15 днів обіцяла, що гроші будуть мені повернуто / зараховано на карту. пройшло 14 днів, я знову подзвонила в easy pay , сказала номер заявки, відповідь була - ми не можемо нічого сказати, і дали ще один номер на нове звернення... Тепер пройшло 7 днів від другої заявки - тиша
vililit
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15.12.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 06:03

  vililit написав:Arom
Дуже дякую за відповідь, але в мене електроенергію не відключали, просто купюроприймач став світиться червоним після прийняття чергової купюри і все - ні туди ні сюди - як кажуть... Я відразу ж подзвонила в easy pay, розказала ситуацію, оператор зі мною на зв'язку розказала як вийти на головне меню, і я по чеку зрозуміла, що остання купюра не зарахована, я сказала оператору, що одна купюра не зарахована і прошу ці гроші зарахувати на карту, я сказала номер карти для зарахування.. Оператор сказала номер заявки і за 3-15 днів обіцяла, що гроші будуть мені повернуто / зараховано на карту. пройшло 14 днів, я знову подзвонила в easy pay , сказала номер заявки, відповідь була - ми не можемо нічого сказати, і дали ще один номер на нове звернення... Тепер пройшло 7 днів від другої заявки - тиша

У меня тоже недавно одна купюра не засчиталась терминалом EasyPay. Не знаю, чем закончилась ваша история, но мне ответили, что мои деньги не найдены.
Вам удалось вернуть деньги? Как?
candidat
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:19

Re: Платіжна система EasyPay

З'явилась можливість оплати за транспортування газу постачальнику Газмережі замість облгазів. Але чомусь не працює. Після вибору картки для гуглпея - Платіжна помилка: Спробуйте провести дану операцію пізніше. Так само і при виборі прив'язаної картки, і при введенні картки руками. КЦ проблем не бачить - має працювати. Треба і не працює. Хтось зміг оплатити?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 85, 86, 87
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 10:48
864 339646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 жов, 2023 12:41
valya
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
9 11855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 22:18
valya
Платіжна система International Global Pay
marinazhdanova » Сер 30 гру, 2020 05:28
0 15539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 05:28
marinazhdanova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.