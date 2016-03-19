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Как гражданину Украины
легально торговать на Globex?

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
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Ф'ючерси на українській біржі та опціони з адекватним спредом, а також валютні ф'ючерси. Ф'ючерсні контракти та опціонні стратегії на фондовому ринку України.
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2011 19:29

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 19:29

купить оффшорку и открыть корпоративный счет
unrokan_pff
 
 
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2016 17:27

забить на это все
торговать себе напрямую и деньги даже не вводить на украину если будут
а держать где-то в оффшорном банке
завел себе карту и снимай когда тебе надо прибыль

только до прибыли на рынках обычному человеку как до парижа раком
CHRISTIAN LOUBOUTIN
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:22

Наразі жодних перешкод для легальної торгівлі на Globex немає.
В межах є-ліміту переказ коштів на брок.рахунок, назад свіфти без обмежень, з позитивної різниці податки.

Найбільшим питанням залишається остання фраза попереднього коментаря:)
sonder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:42

Сейчас уже появились микроконтракты.Так что можно торговать практически без плеча,а значит и без риска,в долгосрочке.
2001
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 28.10.08
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