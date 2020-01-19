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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #1234 ... 2034>
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2011 19:57

Горячие новости по драгоценным металлам

Где наши уважаемы профи черпают горячую информацию о текущих настроениях рынка?
Например, сегодня золото резко просело на $20 Как и где узнать с чем это связано? Накидайте ссылок пжст.



Внимание!
Архив сообщений следующих за этим находится по адресу
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2013 23:21

Горячие новости по драгоценным металлам 2014

jabba
  зритель написав:
  jabba написав:зритель Ну так перечитайте все мои посты и увидите что в 2011 до 1900 я стоял вверх, даже писал про рекомендации синагоги. Сам не сильно верил когда было 1350 что вскорости увидим почти 2000- но спорить с синагогой дурной тон. Так же и в 12 с лета я стоял вверх - опять же по тем же рекомендациям. :wink:

Жаба,я Вас умоляю,не пишите,шо думаете Вы,пишите,шо сказала синагога :)
П.С.Вот кто на самом деле определяет цену золота :)
зритель
 
 
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2013 23:45

зритель Синагога молчит уже год. По крайней мере мне не сообщали рекомендаций. Наверное надо было носить десятину вовремя. Но судя по поведению наших - шансов на рост нет.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 00:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

с наступившим 2014 годом!
а кто-то сделал себе маленький подарок :D

http://fotohost.org/images/a1067fe9-6kB.gif
http://www.forexpf.ru/chart/gold/
Золото - это деньги, все остальное - кредит
Ulmanis
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 08:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Китайские инвесторы в 2014 г запустят ГОК на месторождении в Забайкалье
10:05 1 Января 2014 года
http://1prime.ru/industry_and_energy/20 ... 13233.html

1 январь 2014 04:46
Канадский центробанк зарабатывает на продаже коллекционерам золотых монет вековой давности
Канадские власти реализуют программу ликвидации золотых монет, которые хранились 75 лет в подвалах Bank of Canada. Впервые о данном плане было объявлено в ноябре 2012 г., и он также подразумевал переплавку более 200 тыс. монет, отчеканенных Монетным двором в период с 1912 до 1914 г. Согласно The Globe and Mail, монеты достоинством 10 канадских долларов продавались в течение 2013 г. по цене $1000 или $1750 за монету – в зависимости от класса качества. Целью операции является увеличение ликвидности госактивов и дополнительные средства для казны, а также обогащение канадскими историческими артефактами коллекционеров.

В январе 1908 г. канадское отделение Королевского Британского Монетного двора в Оттаве получило разрешение на производство канадских золотых монет и использование для этой цели растущих запасов канадского золота.

В 1912-1914 гг. Монетный двор Канады чеканил монеты достоинством 5 и 10 канадских долларов с национальной символикой с содержанием золота 90%, однако затем страна отказалась от золотого стандарта.

На данный момент, по данным инсайдеров, реализованы почти все монеты, однако точные цифры будут известны весной.
http://www.metaltorg.ru/n/99F16F
недостаток металла привел к тому, что в переплавку идут даже раритеты :D
Золото - это деньги, все остальное - кредит
Ulmanis
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 10:20

Всех Наших с Новым Годом.!!! :D
ipt_fi12
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 10:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Снижение цены на золото ставит многие компании на грань рентабельности
01.01.2014
http://fotohost.org/images/a18a0e5f-97kB.jpg
В Союзе золотопромышленников России испытывают определенные опасения по поводу состояния всей отрасли – в том числе и в мировом масштабе – в случае, если нынешний тренд на понижение цены на золото будет устойчиво развиваться.
Снижение цены на золото ставит многие компании на грань рентабельности

Опасным считают уровень цены в $1,1 тыс. за тройскую унцию металла. В настоящее время цена удерживается на уровне $1,204 тыс. за унцию. Порог безубыточности компаний российского сегмента интуитивно определяется в районе $1,2 тыс. Таковы ощущения специалистов, которые, в силу специфики отрасли, далеко не всегда располагают полными и достоверными сведениями о внутреннем положении компаний.

По словам экспертов, ощущение напряженности возникло в декабре, когда цена «прикоснулась» к этому уровню. Многие компании в этот момент были готовы временно прекратить деятельность, поскольку добыча золота – затратный процесс, в котором снижение цены быстро достигает уровня себестоимости. Особенно сильно это сказывается на компаниях, разрабатывающих рассыпные месторождения. На рудниках прибыльность несколько выше, компании крупнее – они способны пережить колебания ценового уровня.

Достижение золотом нижней планки цены в $1,1 тыс. за унцию поставит на грань рентабельности не менее 50 % компаний России, а, возможно – и всей мировой золотодобывающей промышленности.

В сравнении с уровнем начала года, цена золота на мировых рынках упала на треть, причем тренд на понижение не прекращается, а меняет интенсивность, порой доходя до предельного для многих минимального уровня. По сравнению с уровнем 2011 года падение составило не менее 37 %, уровень цены тогда достигал 1,9 тысячи долларов за унцию. Некоторые эксперты связывают это падение со сворачиванием американской программы поддержки экономики монетарными средствами.
http://www.corpomir.ru/4980-Snizhenie-t ... nosti.html
Золото - это деньги, все остальное - кредит
Ulmanis
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 11:20

  jabba написав:
  AndrewK написав:
  jabba написав:Ну а после пробоя 1500 в апреле сего года - мои он-лайн рекомендации просто вне конкуренции. :wink:


В апреле после пробоя было очень поздно пить боржоми. По сути, ситуация мало отличалась от сегодняшней.
Если Вы такой умный - то прогноз по пробою 1500 надо было ставить не позже февраля!

Ну если при 1490 в субботу и воскресенье после недельного закрытия ниже 1500 нехватило чтобы слиться - то потом после падения чуть выше 1300 - был еще отском на 1480 или около - опять дали возможность слиться. Если вы слушали прибалтывателя вместо обувать кеды и бежать продавать - то кто вам доктор? Не продавали тогда - продадите потом по 800. А сказки что вы еще будете докупать на падении рассказывайте в отделе фантастики. Если бы вы могли докупить по 800 в пять раз больше чем уже купили - так вы бы не прибалтывателя молилсь бы, а на Жабу.

Ну так продайте нам по 800,а мы будем молиться на Вас :) А после ракеты на 840 за 10 лет мы с Вами поделимся половиной разницы,а? :)
зритель
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 11:24

  jabba написав:зритель Синагога молчит уже год. По крайней мере мне не сообщали рекомендаций. Наверное надо было носить десятину вовремя. Но судя по поведению наших - шансов на рост нет.

Судя по Вашему поведению,хрен поймешь,что у Ваших на уме :)
зритель
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2014 15:29

зритель Наши сейчас почти не покупают.
jabba
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