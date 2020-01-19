В Союзе золотопромышленников России испытывают определенные опасения по поводу состояния всей отрасли – в том числе и в мировом масштабе – в случае, если нынешний тренд на понижение цены на золото будет устойчиво развиваться.

Снижение цены на золото ставит многие компании на грань рентабельности



Опасным считают уровень цены в $1,1 тыс. за тройскую унцию металла. В настоящее время цена удерживается на уровне $1,204 тыс. за унцию. Порог безубыточности компаний российского сегмента интуитивно определяется в районе $1,2 тыс. Таковы ощущения специалистов, которые, в силу специфики отрасли, далеко не всегда располагают полными и достоверными сведениями о внутреннем положении компаний.



По словам экспертов, ощущение напряженности возникло в декабре, когда цена «прикоснулась» к этому уровню. Многие компании в этот момент были готовы временно прекратить деятельность, поскольку добыча золота – затратный процесс, в котором снижение цены быстро достигает уровня себестоимости. Особенно сильно это сказывается на компаниях, разрабатывающих рассыпные месторождения. На рудниках прибыльность несколько выше, компании крупнее – они способны пережить колебания ценового уровня.



Достижение золотом нижней планки цены в $1,1 тыс. за унцию поставит на грань рентабельности не менее 50 % компаний России, а, возможно – и всей мировой золотодобывающей промышленности.



В сравнении с уровнем начала года, цена золота на мировых рынках упала на треть, причем тренд на понижение не прекращается, а меняет интенсивность, порой доходя до предельного для многих минимального уровня. По сравнению с уровнем 2011 года падение составило не менее 37 %, уровень цены тогда достигал 1,9 тысячи долларов за унцию. Некоторые эксперты связывают это падение со сворачиванием американской программы поддержки экономики монетарными средствами.