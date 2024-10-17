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Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лип, 2025 00:51
Пропонуємо до обговорення:
Китайська Xiaomi включилася в перегони розумних окулярів з моделлю AI Glasses. Пристрій із вбудованим ШІ, голосовим управлінням і камерою Sony за функціональністю крутіший за Meta Ray-Ban — принаймні, на папері.
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