RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Xiaomi випустила свої перші
розумні окуляри з ШІ: що...

Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 00:51

Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська Xiaomi включилася в перегони розумних окулярів з моделлю AI Glasses. Пристрій із вбудованим ШІ, голосовим управлінням і камерою Sony за функціональністю крутіший за Meta Ray-Ban — принаймні, на папері.

Дивися повний текст
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100416
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль озвучив перші результати реформи МСЕК
R2 » Чет 13 бер, 2025 16:38
1 635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 бер, 2025 16:38
leoiskander
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
R2 » Вів 17 гру, 2024 10:20
1 1173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 10:20
grimavatar
Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої...
R2 » Чет 17 жов, 2024 11:34
4 1203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2024 14:08
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.