|
|
Піо Глобал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Додано: Сер 21 чер, 2017 18:32
Жаль что всё кончилось
-
sex1611
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лип, 2017 09:53
sex1611 написав:
Жаль что всё кончилось
деталізуйте, будь ласка.
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1776
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 14:46
Чем всё закончилось?Ответы на Ваши письма какие были?
-
viavia
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 30.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор