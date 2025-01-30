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Піо Глобал

Піо Глобал
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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
  #<1 ... 6789

Довірили б Ви свої гроші цій компанії? (ОЦІНІТЬ рівень довіри до цієї КУА та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку)

Піо Глобал 2.6 5 59
5 - ПОВНА ДОВІРА. Співробітничав з ними, хочу ще.
14%
8
3 - МОЖНА СПРОБУВАТИ.
10%
6
1 - НЕМАЄ ДОВІРИ. Не довірю гроші цій компанії, маю негативний досвід.
76%
45
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2017 18:32

Жаль что всё кончилось
sex1611
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2017 09:53

  sex1611 написав:Жаль что всё кончилось


деталізуйте, будь ласка.
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:46

Глобал Сократ

Чем всё закончилось?Ответы на Ваши письма какие были?
viavia
 
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  #<1 ... 6789
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