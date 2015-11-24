Україна хроніки неоколоніалізму...

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04

Дороги забиті фурами, легковиками, та іншими авто. В магазинах з 8 до 22 черги. Ніби все добре!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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dymdym

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